Drogen-Schock aus den USA: Alle fünf Minuten eine tödliche Überdosis

Von: Janine Napirca

Alle fünf Minuten stirbt jemand in den USA am Konsum von Drogen. 107.622 Drogentote verzeichnet die amerikanische Gesundheitsbehörde in 2021.

Einer Statistik der amerikanischen Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zufolge, sind im Jahr 2021 107.622 Personen in den USA an einer Überdosis gestorben. Das bedeutet: ungefähr alle fünf Minuten ließ ein Mensch aufgrund von Drogenkonsum sein Leben. Im Vergleich zu 2020 sind das fast 15 Prozent mehr Todesfälle durch Drogen.

Bekanntes Problem: Viele Amerikaner sterben an Opioiden, die der Arzt verschrieben hat

Seit Jahren hat die USA ein Opioiden-Problem. Viele Drogentode begannen mit einem Besuch beim Arzt. Laut Food and Drug Administration (FDA) starben 2020 mehr als 16.000 Menschen an Opioiden, die ihnen vom Arzt verschrieben wurden. Das sind sogar mehr Drogentote als im Jahr 2012 – damals befand sich die Verschreibung von Opioiden auf einem Höhepunkt.

Mit verantwortlich an den vielen Drogentoten in den USA gilt die Familie Sackler, deren Reichtum auf dem Verkauf von Schmerzmitteln fußt. © Michaal Nigro/Imago

Spätestens im Jahr 2007 wurde durch ein juristisches Urteil bekannt, dass Amerikas große Pharmaunternehmen einen erheblichen Umsatz aus dem Geschäft mit Opioiden machen und damit auch eine Mitschuld an einer der größten medizinischen Krisen der USA tragen. So profitiert beispielsweise eine der wohlhabendsten Familien der USA vom Verkauf von Oxycontin. Das Schmerzmittel macht schwer abhängig und gilt als einer der schlimmsten Ursachen für die viele Drogentoten. Die Familie Sackler ist mit dem Verkauf des Schmerzmittels superreich geworden. Ebenfalls sehr gefährlich ist Fentanyl. Das synthetisch hergestellte Schmerzmittel führt in hohen Dosen schnell zu Atemstillstand. (jn)