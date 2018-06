Horror! 14-Jähriger spurlos verschwunden - dann führt eine Spur in einen Steinbruch

Ein 14-Jähriger war seit Sonntag spurlos verschwunden - dann führte eine Spur in einen Steinbruch.

Miltenberg - Tragödie im Rhein-Main-Gebiet! Der 14-jährige Vincent aus dem unterfränkischen Miltenberg (ca. 9200 Einwohner) ist tot, wie extratipp.com* berichtet. Seine Leiche wurde am Donnerstagabend von Einsatzkräften der Bergwacht im Buntsandsteinbruch gefunden. Das teilte die Polizei Unterfranken am Freitag mit.

Seit Sonntag fehlte von dem 14-Jährigen jede Spur: Der 14-jährige Vincent wurde zuletzt am Sonntagvormittag gegen 10.20 Uhr gesehen, als er in einen Bus der Linie 54 nach Aschaffenburg einstieg. Doch an seinem Zielort in Obernburg kam er nicht an, seine Eltern erstatteten am frühen Sonntagabend eine Vermisstenanzeige. In den Sozialen Netzwerken wurde die Suche nach dem Unterfranken Tausende Male geteilt - ohne Erfolg.

Suche nach vermisstem 14-Jährigem: Horror-Fund im Steinbruch

Die Polizei hatte nach Vincent mit Personensuchhunden und mit einem Hubschrauber das schwer zugängliche Gelände des Buntsandsteinbruchs am Main gegenüber von Bürgstadt abgesucht. Erst am Donnerstagabend fanden die Beamten den Minderjährigen: Er ist 20 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt nun, eine Obduktion wurde beantragt.

