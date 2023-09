15 Design-Fails, die so shrek-lich sind wie die neuen Shrek-Crocs

Wenn du dir schon immer gedacht hast, dass deine Füße ein bisschen mehr Oger-Style benötigen, dann hat Crocs jetzt die Lösung.

Weißt du, manchmal siehst du einfach ein Produkt und hast das Gefühl, dass das Design davon auch direkt aus einem schlechten Horrorfilm hätte stammen können. So ging es mir zumindest, als ich gesehen habe, dass nun wohl eine Kollaboration zwischen DreamWorks und Crocs entstanden ist, die sich (nicht) gewaschen hat.

Ganz ehrlich? Ich würde die neuen Crocs ja schon irgendwie tragen. © Crocs via @DiscussingFilm auf Twitter

Ja, du siehst richtig. Das sind Shrek-Crocs. Die schicken Schuhe, in die du als Kind (oder auch als Erwachsener) viele bunte Anstecker gesteckt hast und die wohl langsam wieder in Mode sind. Ich persönlich find‘s echt witzig, aber auch unglaublich shrek-lich. Ich glaube, dass die Designer hinter dieser Idee vielleicht noch etwas grün hinter den Ohren waren (haha).



Genau wie die der folgenden Meisterwerke, die ich heute Nacht bestimmt in meinen Albträumen sehen werde:

1. Trägt diese gruselige Gestalt wohl auch bald die neuen Shrek-Crocs?

2. Ich glaube, dieses Bild hätte nur mit einem Paar Ogern statt High Heels an den Füßen realistischer ausgesehen:

3. Aber hey, besser, du klingst wie jemand aus einem Sumpf statt wie ein Oktopus:

4. Sollte das wohl Donkey sein?

5. Wenn ich mir hieran die Finger verbrennen würde, dann würde ich auch schreien wie ein Oger:

6. Okay, genug Shrek-Witze. Stattdessen eine Frage: Was zur Hölle soll dieser Balkon?

7. Oh und übrigens: Es gibt noch schlimmere Schuhe als Crocs und zwar die, mit denen du die ganze Straße mitnimmst:

8. Bei diesem Bett werde ich sicherlich nicht grün vor Neid:

9. Und in diesem Badezimmer würde ich mich einfach nur auf die Schnauze legen:

10. Kein Design-Fail-Artikel ohne Badewanne mit Teppich:

Ohne Spaß, was hat es mit Badezimmern und Teppichen auf sich?

11. Ein riskantes Spiel: Putzt du deine Toilette versehentlich mit Spülmittel oder dein Geschirr mit dem Kloreiniger?

12. Quizfrage: Was ist das hier? A: Ein Wespennest, B: Eine Mumie, C: Misslungene Raufasertapete oder D: Eine Moon Knight-Maske?

13. Macht diese Reklame wohl Werbung für die Shrek-Crocs?

14. Ich hätte ja lieber welche von Pikachu:

15. Oh Gott, ich hab zu viel gesagt, jetzt hat er mich gefunden:

