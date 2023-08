Leute teilen die 15 frechsten Dinge, die je bei einer Hochzeit von ihnen verlangt wurden

Von: Michelle Anskeit

„Die Braut wollte, dass ich den ganzen Abend den Kellner und Barkeeper spiele. Ich war aber weder für das Standesamt noch für die Zeremonie eingeladen.“

Wenn es um das Thema Hochzeit geht, gibt es immer wieder Diskussionen darüber, welche Wünsche und Erwartungen angebracht sind. Ganz besonders dann, wenn sie andere Menschen miteinbeziehen. In diesem Fall sind das die Hochzeitsgäste, die in den meisten Fällen sicherlich dafür sorgen wollen, dass das Brautpaar den schönsten Tag seines Lebens hat. Als Gast bringst du dafür bestimmt auch gerne das ein oder andere Opfer ... trotzdem gehen manche Dinge einfach zu weit.



Wir haben der BuzzFeed Deutschland-Community auf Facebook die folgende Frage gestellt:

Die Hochzeitsgäste in den Kommentaren haben von wirklich dreisten Brautpaaren erzählt, die wohl noch die ein oder andere Lektion in Sachen Anstand lernen sollten ... oder zumindest besser kommunizieren müssen, wenn sie größere Erwartungen haben:

1. „Eine Freundin wollte ihren Junggesellinnenabschied unbedingt in Berlin feiern. Jeder musste alles selber bezahlen.“

„Anreise/Rückreise, Hotel, Eintritte, Essen. Lediglich ein Abendessen wurde von ihr bezahlt. Das Wochenende hat mich fast 500 Euro gekostet.“



-Jutta H.

2. „Wir waren mal auf einer standesamtlichen Hochzeit eingeladen, bei der wir danach mit dem Brautpaar und Gästen essen gegangen sind. Wir alle mussten die Rechnung dann selber zahlen, sowas habe ich noch nie erlebt.“

-Dana M.

3. „Es gab ein Spiel mit nummerierten Karten, auf denen sowas stand wie: Wellnesswochenende, Thermomix, Dyson Föhn … und es gab Wäscheklammern mit den entsprechenden Nummern.“

„Es wurde ein Timer gestellt. Und man sollte diese Klammern unauffällig an anderen Personen befestigen. Nach Ablauf der Zeit wurde geguckt, ob man eine Klammer hatte. Dann musste man den Preis [fürs Brautpaar] auslösen.



Das fand ich echt frech. Ich kannte da niemanden, bis auf meinen Ex und war nur als Anhang da. Ich hatte insgesamt sieben Klammern bekommen. Die hab ich einfach unauffällig an einer Palme, die irgendwo im Raum stand, befestigt.“



-Jennifer W.

4. „Wir haben das Essen selbst gezahlt und das auch noch in einem sehr teuren Restaurant.“

-Sylvia O.

5. „Wir wurden zur standesamtlichen Trauung eingeladen und kurz davor wieder ausgeladen, da nicht genug Plätze vorhanden waren. Die Trauung sollte um 9 Uhr stattfinden.“

„Wir haben übernachtet, weil es ein langer Weg war und sollten den Tag davor noch bei der Dekoration helfen. Hab ich nicht.“



-Nicole S.

6. „Es wurde verlangt, den Sommerurlaub nach Dänemark zu legen, weil dort geheiratet wurde. Als ich das abgesagt hatte, war man auch noch sauer, da ‚alle anderen ihren Sommerurlaub auch dort nehmen‘.“

-Stefanie K.

7. „Wir sollten die Getränke selbst zahlen, also alles außer Wein.“

-Mario B.

8. „Die Braut wollte, dass ich auf der Feier den ganzen Abend den Kellner und Barkeeper spiele. Ich war aber weder für das Standesamt noch für die Zeremonie eingeladen.“

„Natürlich hätte ich dafür kein Geld bekommen. Als Bezahlung sollte ich, nachdem alles aufgeräumt war und alle weg waren, im KELLER die aufgewärmten Reste von dem Essen, das die Gäste nicht wollten, bekommen. Ich habe sie gefragt, ob sie das wirklich ernst meint und gesagt, dass mich das etwas verletzt, da ich dachte, wir seien gute Freunde. Sie hat mir kurze Zeit später per WhatsApp die Freundschaft gekündigt.“



-Nibi N. N.

9. „Fünf verschiedene Kleider. Die Hochzeit hat drei Tage gedauert und fand in drei verschiedenen Städten statt (Paris und zwei Städten in Burgundy).“

„Der schwarze Nagellack der Braut war abgeblättert und ich habe einen Supermarkt finden müssen, um einen schwarzen Nagellack zu kaufen. Wir waren auf dem burgundischen Land. Der nächstgelegene Supermarkt war 20 Minuten entfernt.“



-Elodie B.

10. „Ich sollte ohne meinen Partner kommen, weil es zu teuer wird, wenn für jeden bezahlt werden soll. Aber ne ganze Feuerwache eingeladen, das ging voll klar.“

-Ines F.

11. „Als Trauzeugin nach der standesamtlichen Hochzeit das Essen selbst zahlen zu müssen. Mit der Ansage ‚irgendwann lad’ ich dich nochmal ein‘ ... seit elf Jahren warte ich auf das Essen.“

-Jessica N.

12. „Ein befreundetes Paar hat zur Hochzeit in Spanien eingeladen. Die Gäste sollten dann auch Flug und Unterkunft selbst bezahlen.“

„Geplante Ausflüge während der insgesamt fünf (!) Tage andauernden Feierlichkeiten sollten ebenfalls die Gäste aus der eigenen Tasche zahlen, genauso wie Mietwagen und sonstige Verpflegung.



Das alles war schon mehr als frech. Aber darauf angesprochen, was das denn überhaupt für eine merkwürdige ‚Einladung‘ sein soll, antwortete das Paar, dass sie mal sehen wollten, welchen von ihren Freunden sie denn überhaupt was wert wären. Letztendlich waren noch nicht mal alle näheren Familienangehörigen auf der Hochzeit, also nicht alle Geschwister. Wahrscheinlich haben die nur mit ihren Eltern dort gefeiert.“



-Jens D.

13. „Dass man kommt, obwohl man die Nacht vorher wegen Magen-Darm nur über dem Klo hing. Man hätte ja fürs Essen bezahlt.“

-Bianca P.

14. „Zuspätkommer, die dann maulend dasaßen, weil sie nicht als Familie zusammensitzen konnten.“

-Joe D.

15. „Ich sollte mal ‚gute Laune‘ mitbringen ... bin dann zu Hause geblieben.“

-Janosch S.

Wenn du Lust hast, kannst du deine eigenen Erfahrungen in den Kommentaren oder auf Facebook mit uns teilen. Wir sind gespannt.



