15-Jähriger fährt ohne Führerschein 90 Kilometer zur Freundin

Zum Glück nochmal gut ausgegangen! 90 Kilometer legte ein 15-Jähriger mit dem Auto seiner Mutter zurück. Er besuchte nach einem Streit mit ihr seine Freundin.

Hahnbach - Ein 15-Jähriger hat sich nach einem Streit mit seiner Mutter deren Auto geschnappt und ist damit 90 Kilometer zu seiner Freundin gefahren. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch hatte sich der junge Mann am Sonntagabend in Hahnbach in der Oberpfalz in den Wagen gesetzt. Am Dienstagabend dann erstattete der Vater des jungen Mannes eine Vermisstenanzeige. Der Sohn war unterdessen allerdings schon wieder aufgetaucht - bei seiner vom Vater getrennt lebenden Mutter. Die beiden hatten offenbar nicht miteinander kommuniziert, erklärte ein Polizeisprecher.

Die Vermisstenanzeige sei deshalb nicht mehr bearbeitet worden, dafür eine Strafanzeige gegen den 15-Jährigen wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Ausflug des jungen Mannes verlief unfallfrei.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / Marius Becker / Marius Becker