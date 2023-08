15 Dinge, die in Europa normal, aber in den USA praktisch unvorstellbar sind

Von: Michelle Anskeit

Teilen

„Ich bin Deutscher und lebe in den USA. Wo fange ich da an? Wie wäre es mit den Rundfunkgebühren? Ich wette, die Amerikaner würden darüber ausrasten.“

Es ist Anfang August und die Temperaturen klettern langsam wieder in die Höhe. Für viele bedeutet das ein Ausflug an den Strand, wo wir Deutsche uns ja auch gerne einmal all unserer Kleidung entledigen. Wir haben sogar eigene FKK-Strände! Und auch wenn du das selbst vielleicht komisch findest, ist es für dich aber trotzdem Normalität, dass manche Menschen hier das eben so machen, oder?



Und weil es mir genauso geht, hat mich der Reddit-Post von u/Rapadapadoom besonders überrascht. Dort ging es nämlich um die Frage, welche Dinge in (weiten Teilen von) Europa als völlig selbstverständlich gelten, während sie in den USA praktisch unvorstellbar sind. Eine Menge der Antworten haben sich mit dem oben genannten Beispiel beschäftigt, denn insbesondere der Aspekt der Freizügigkeit in Europa scheint als etwas zu gelten, was die Menschen in Amerika auf die Barrikaden treiben würde.



Was noch alles so ziemlich unvorstellbar wäre, kannst du hier lesen:

1. „Wenn du in Deutschland eine Wohnung suchst, heißt das nicht automatisch, dass sie zu 100 % mit einer Küche ausgestattet ist.“

„In vielen Fällen ist sie nicht vorhanden und du musst sie selber kaufen.“



-Ok_Context_732

Wie viel besser die Wohnungssuche wäre, wenn immer eine Küche drin wäre. © H. Richter/Imago

2. „Für öffentliche Toiletten zu zahlen.“

-Anonym

3. „In Europa hat fast jedes Auto ein Handschaltgetriebe. Als ich in der Ukraine war, habe ich nur reiche Leute mit Automatikautos gesehen.“

-_doofus25_

4. „Ich komme aus Tschechien und meine amerikanische Frau hat es total umgehauen, dass wir Kinder in Kneipen und Bars lassen.“

-earstorm

5. „Dass du deine Debit-/Kreditkarte nicht an deinen Kellner abgibst, sondern selbst mit ihr bezahlst.“

-Ok-World-4822

Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich meine Karte einfach jemandem vom Personal überlasse ... © imago

6. „In einigen europäischen Ländern gibt es Kirchensteuern (der Staat zieht über das Steuersystem Geld ein und gibt einen Teil davon an die nationale Kirche ab) und/oder vom Staat bezahlte Geistliche.“

-Anonym

7. „Dass du im Restaurant für Wasser zahlen musst.“

-dpstreetz

8. „Ich bin Deutscher und lebe in den USA. Wo fange ich da an? Wie wäre es mit den Rundfunkgebühren? Ich wette, die Amerikaner würden darüber ausrasten, lol.“

-Anonym

Die zahlen wir hier! © IMAGO

9. „Wie locker viele sind, wenn es darum geht, Alkohol zu trinken. Mir geht‘s gar nicht um das Mindestalter für den Konsum, sondern viel mehr darum, wie normal es für manche Leute ist, morgens oder vor der Arbeit zu trinken.“

-richard-777

10. „Dass man in einer gemischten Sauna völlig nackt ist.“

-Savingsmaster

11. „Nicht beschnitten zu sein.“

-capra79

12. „Lieder mit Schimpfwörtern, die im Radio gespielt werden, oder Schimpfwörter, die im Fernsehen nicht mit einem Piepton zensiert werden.“

„Ich fand es schon immer seltsam, dass die Amerikaner:innen sich für Freiheit und Meinungsfreiheit einsetzen, aber dann Angst vor einigen dummen Wörtern haben.“



-Elisiana12

Böse, böse Schimpfwörter! © Michael Gstettenbauer/imago

13. „Keinen Small-Talk zu halten.“

-Thundechile

14. „Kinder-Überraschungseier.“

-mdsign

15. „Dass wir uns als eigenständige Länder betrachten und nicht nur als ‚Europa‘.“

-fragiletoubab

Und wo wir schon beim Vergleich sind: Hier sind 16 Wahrheiten von Menschen aus Europa, die Amerikaner:innen nicht über sich hören wollen. Noch mehr von unserem Content findest du auf den Facebook-Seiten BuzzFeed DE und BuzzFeed DE Trending.