Streptokokken in Großbritannien: 15 Kinder unter 15 bereits gestorben

Von: Ines Baur

Bakterien sind, wie hier diese Streptokokken, nur unter dem Mikroskope sichtbar. Sie können bei Menschen schwere Krankheiten auslösen.(Symbolbild) © Imago

In Großbritannien breiten sich Streptokokken-A-Bakterien aus. 15 Kinder unter fünfzehn Jahren sind im Zusammenhang mit einer Infektionen verstorben. Apotheker beklagen eine Unterversorgung mit Antibiotika.

London/München - In nur wenigen Wochen gab es in Großbritannien mehrere Todesfälle bei Kindern in Zusammenhang mit Streptokokken Infektionen, berichtet The Guardian. Aus Daten der UK Health Security Agency geht hervor, dass in England seit September 13 Kinder unter 15 Jahren in Zusammenhang mit Streptokokken gestorben sind. Zwei weitere Kinder starben in Nordirland und Wales. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Todesfälle im Vereinigten Königreich auf 15. Die staatliche britische Gesundheitsbehörde bittet Familien wachsam zu sein.

Streptokokken in Großbritannien: 15 Kinder in Großbritannien verstorben - meist verläuft Krankheit milde

Streptokokken der Gruppe A können viele verschiedene Infektionen verursachen, die von leichten Erkrankungen bis hin zu tödlichen Krankheiten reichen. Zu den Krankheiten gehören etwa Impetigo und Scharlach. Während die überwiegende Mehrheit der Infektionen relativ mild verläuft, können die Bakterien manchmal eine lebensbedrohliche Krankheit verursachen. Doch nicht alle Halsschmerzen haben einen bakteriellen Hintergrund. Schmerzen im Hals und Rachen können mehrere Ursachen haben.

Keine Hinweise, dass Kinder in Großbritannien an neuem Stamm der Streptokokken verstorben sind

Der UKHSA zufolge gibt es keine Hinweise darauf, dass ein neuer Stamm im Umlauf ist. Der Anstieg der Fälle sei höchstwahrscheinlich auf große Mengen zirkulierender Bakterien und eine erhöhte soziale Durchmischung zurückzuführen. Infektionen mit Gruppe-A-Streptokokken gehören zu den häufigsten bakteriellen Infektionen. Bemerkbar macht sich eine Infektion beispielsweise mit Symptomen wie Halsschmerzen, Ohrenschmerzen oder Nebenhöhlenentzündungen. Neben solchen eher harmlosen Infektionen mit Gruppe-A-Streptokokken gibt es auch seltene gefährliche Verläufe.

Symptome bei einer Infektion mit Streptokokken

Die häufigsten Symptome bei einer Streptokokken-Infektion Halsschmerzen Ohrenschmerzen Nebenhöhlenentzündungen

Streptokokken in Großbritannien - Schwierigkeiten bei Antibiotika Versorgung?

In Zusammenhang mit den Infektionen beklagen sich Apotheker über die Verknappung von Antibiotika. Einschließlich Antibiotika in flüssiger Form, das häufig an Kinder verabreicht wird. Gesundheitsminister Steve Barclay erklärte allerdings, dass die Überprüfungen im Ministerium für Gesundheit und Soziales keine Probleme bei der Versorgung mit den Medikamenten ergeben hätte, schreibt der Guardian.

Conträr dazu sind Meldungen der National Pharmacy Association. Die wies auf „Pannen“ in der Versorgungskette für das flüssige Penicillin hin. Die Association of Independent Multiple Pharmacies berichtet Ähnliches. Nämlich, dass Apotheker im ganzen Land Schwierigkeiten hätten, alle Medikationen zu beschaffen, die sie benötigten.

Auch in Deutschland sind manche Medikamente knapp. Apotheker haben seit einiger Zeit immer wieder mit Lieferengpässen zu kämpfen. Das Angebot für manche Mittel wird knapp. Patienten und Patientinnen müssen auf alternative Produkte ausweichen. Gefährlich hierzulande ist die RSV-Infektionswelle, die Kinderkliniken zu schaffen macht. Personal- und Bettenmangel verschärfen die Lage zu. Kinder müssen bis zu 100 km für ein freies Bett fahren.