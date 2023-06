19 Fotos, die zeigen, dass sich das Leben durch Kinder kein Stück ändert

Von: Nadja Rödig

Du lebst dein Leben einfach weiter.

Hast du Kinder? Dann habe ich eine wichtige Frage an dich: Wie hat sich dein Leben seither verändert? Ich persönlich kann da, kinderlos wie ich bin, nicht mitreden, aber neulich hat mir eine Mutter gesagt: „Mit einem Kind ändert sich dein Leben nicht, du merkst es kaum.“ Natürlich kann man so eine Aussage nicht einfach im Raum stehen lassen, deswegen habe ich ✨ knallharte ✨ Recherche betrieben, um diese These zu stützen.

1. Es ist ja nicht so, als wäre dein Kind ein Vampir. Bei dem müsstest du natürlich aufpassen, aber so ...

2. Das Erlebnis, auf dem Klo zu sitzen, ist doch für alle Erwachsenen gleich. Ob Eltern oder nicht:

„Kein Klopapier für dich :)“

3. Du verbringst auch nicht mehr Zeit mit Putzen und Aufräumen. Wer sagt denn sowas?

4. Deine technischen Geräte sind weiterhin sicher:

5. Keine bösen Überraschungen in Sicht:

6. Arbeit und Familie sind ohne das geringste Problem vereinbar:

7. Du kannst deine Sachen ruhig rumliegen lassen. Was soll schon passieren?

8. Gibt es doch mal ein Problem, kannst du deinem Kind ruhig Hausarrest geben. Es reagiert sicher sehr erwachsen darauf:

9. Kinder sind immerhin auch nur kleine Erwachsene. Wutanfälle gibt‘s da nicht:

10. Du kannst weiterhin ungestört essen. Natürlich ohne dabei eine Hulk-starke Hand aufkriegen zu müssen (absurde Vorstellung):

11. Generell gehen Kinder sehr vernünftig mit Essen um:

12. So etwas wie deine gekochten Eier einzufrieren, würde ihnen im Traum nicht einfallen:

13. Und dass man Käsenudeln nicht ohne Wasser kochen kann, weiß auch jedes Kind:

14. Ein Familienauto ist wie jedes andere Auto, höchstens ein bisschen geräumiger:

15. Du kannst dein Kind darin auch ruhig allein lassen. Es wird sicher nicht mit dem Gurt spielen, bis den niemand mehr bewegen kann:

16. In öffentlichen Verkehrsmitteln brauchst du dein Kind genauso wenig im Auge zu behalten. Es stellt schon nichts Dummes an:

17. Durch Babys schläfst du natürlich nicht schlechter und Kinder bescheren dir auch keine neuen Albträume:

18. Sie verhalten sich einfach ganz rational und haben keinen Fleck im Garten, um ihre Füße dreckig zu machen ... damit sie mehr wie ein Affe sein können:

19. Also ja, Kinder sind einfach nur da. Du bemerkst sie kaum:

