20 Kilo Fleisch zum ersten Geburtstag von Löwen-Drillingen

Die drei jungen Löwinnen Jamila, Malaika und Kumani werden am 8. Oktober 1 Jahr alt. © Bernd Thissen/dpa

Der Zoo in Gelsenkirchen feiert die drei Löwenkinder, die vor einem Jahr dort zur Welt gekommen waren. Als Geschenk gibt es Fleisch und eine Girlande.

Gelsenkirchen - Eine „Happy Birthday“-Girlande und 20 Kilogramm Rindfleisch - die vor einem Jahr im Gelsenkirchener Zoo geborenen Löwen-Drillinge bekamen schon am Tag vor ihrem Geburtstag die ersten Geschenke. „Sie haben sich prächtig entwickelt und wiegen bereits 65 bis 70 Kilo“, sagte die Zoo-Sprecherin Franziska Gerk der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Am 8. Oktober 2021 hatte Löwin Fiona den dreifachen Nachwuchs zur Welt gebracht. Erst nach gut vier Wochen, die das Mädchen-Trio zunächst in einer geschützten Wurfbox verbrachte, waren die seinerzeit noch flauschigen Kätzchen der Öffentlichkeit präsentiert worden. Seitdem erfreuen Jamila, Kumani und Malaika die Besucher der Erlebniswelt Afrika der „Zoom Erlebniswelt“. Äußerlich sind die drei nun bereits pubertierenden Raubkatzen kaum zu unterscheiden, charakterlich schon: „Kumani ist sehr neugierig, Malaika ein richtiges Papa-Kind und Jamila liegt irgendwo dazwischen. Sie schaut sich alles erstmal in Ruhe an und geht dann ihren eigenen Weg“, erläuterte Gerk.

Neben Löwen-Mutter Fiona beteiligte sich von Anfang an auch deren Zwillingsschwester Lissy an der Aufzucht und Erziehung der munteren Drillinge, während der Löwen-Papa Bantu stets über seine Damen-Bande wachte. dpa