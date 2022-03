207 Jahre alt: Schiffswrack an US-Küste entdeckt - es berichtet von spezieller Geschichte

Von: Magdalena von Zumbusch

Im Golf von Mexiko findet die NOAA das Wrack eines über 200 Jahre alten Schiffes. © Foto der amerikanischen National Oceanic and Atmospheric Administration

Das Walfang-Schiff ist für Forscher eine sensationelle Entdeckung: Kapitän des Schiffes war der Enkel eines befreiten Sklaven und einer Ureinwohnerin der USA.

Mississippi - Im Golf von Mexiko finden Tiefsee-Forscher das Wrack eines über 200 Jahre alten Walfang-Schiffes. Der Fund ist geschichtlich spannend, da ein Amerikaner mit afro-amerikanischen und indigenen Wurzeln es trotz Diskriminierungen zum Kapitän gebracht hatte.

Die amerikanische Tiefsee-Behörde entdeckte das Schiff mithilfe eines Tiefsee-Roboters

Die amerikanische National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) machte den Fund nach den Angaben ihrer Website vor der Südküste der USA zusammen mit Wissenschaftlern des Bureau of Ocean Energy Managements und der privaten Archäologie-Firma Search Inc.

Unter Anleitung von Partnerwissenschaftlern über eine Satellitenverbindung steuerte ein Team der amerikanischen Behörde am 25. Februar 2022 einen Unterwasser-Roboter, um den Meeresboden zu erkunden, berichtet die NOAA. Das Schiff war 2011 bereits von einem Energieunternehmen entdeckt worden. Das Objekt wurde anschließend aber nie genau erkundet.

Der Walfang diente der Heizöl-Gewinnung in den USA

Das Schiff konnte als die „Industry“ identifiziert werden, die 1815 in Westport in Massachusetts gebaut wurde. Das Schiff sank während eines Sturmes im Jahr 1836, berichtet die NOAA. Die Identifizierung war anhand der Lage des Schiffs, sowie der noch in dem Wrack auffindbaren Artefakte möglich. Die „Industry“ diente vor allem dem Fang von Pottwalen, die wiederum für die Ölherstellung benötigt wurden.

Wichtige Erinnerung an Leistungen amerikanischer Ureinwohner und Schwarzer für die USA

Das Schiff kann, wie die NOAA berichtet, mit der Familie Cuffe in Verbindung gebracht werden, die sich allen Diskriminierungen zum Trotz als nicht-weiße Familie erfolgreich in der Seefahrt betätigte. Paul Cuffe, Seefahrer und Unternehmer, stammt von einem befreiten Sklaven und einer Wampanoag-Indianerin ab. Er stieg zu einem erfolgreichen Schiffsbauer in den USA auf. Sein Sohn William Cuffe war einer der Kapitäne der „Industry“.

„Die Geschichte der Schwarzen und der amerikanischen Ureinwohner ist die amerikanische Geschichte, und diese kritische Entdeckung dient als wichtige Erinnerung an die enormen Beiträge, die die Schwarzen und die amerikanischen Ureinwohner für unser Land geleistet haben“, äußerte sich der stellvertretende US-Handelsminister Don Graves zu dem Fund laut NOAA.

Damit ist der Fund wohl auch im Zusammenhang mit den verstärkten Versuchen zur Aufarbeitung der US- und Weltgeschichte der Sklaverei seit der Black-Friday-Bewegung interessant.