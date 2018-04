23-Jähriger behauptet, dieses Schmerzmittel habe ihn schwul gemacht

Scott Purdy ist sich sicher: Seit seinem Unfall ist er homosexuell. Der Grund dafür: ein starkes Schmerzmittel. Doch kann das wirklich sein? Eine Spurensuche.

Diese Geschichte klingt unglaublich: Ein 23-jähriger Brite behauptet jetzt, dass ihn ein Schmerzmittel namens "Lyrica" homosexuell gemacht habe. Das hat er nun im englischen Frühstücksfernsehen bei ITV verraten. Dieses sollte er nach einem Go-Kart-Unfall einnehmen, bei dem er sich einen gebrochenen Fuß zugezogen hatte.

23-jähriger Brite glaubt: Lyrica hat ihn schwul gemacht - und warnt

Scott Purdy, der bis dato in einer heterosexuellen Beziehung lebte, soll sich nur kurz darauf von seiner Freundin getrennt haben. So verrät er: "Ein paar Wochen, nachdem ich angefangen habe, es (Lyrica) einzunehmen, bin ich anders geworden. Ich fand sie körperlich nicht mehr attraktiv." Der junge Mann habe ihr nicht erklären können, wie es dazu kommen konnte, aber schließlich machte er mit ihr Schluss: "Ich mag Männer, ich kann einfach nicht mehr bei dir sein." Seine Freundin habe verständnisvoll reagiert, so der arbeitslose Purdy weiter.

Der 23-Jährige wusste angeblich selbst lange nicht, woran es lag, bis er das Medikament, das von dem Pharma-Hersteller Pfizer produziert wird, für ein paar Wochen nicht mehr nahm. "Das Verlangen nach Männern ist einfach weggegangen", behauptet er in der Sendung. Doch das gefiel ihm nicht, weshalb er sich ganz für seine neue sexuelle Orientierung entschied. "Ich bin jetzt dabei. Ich bin sehr glücklich", meint er. "Ich möchte die Medikamente weiterhin einnehmen, weil sie mich glücklich machen. Ich habe mich sehr offen gefühlt. Es ist befreiend."

Familie und Pharma-Konzern bestreiten angebliche Wirkung des Schmerzmittels

Doch das Pikante daran: In der Show gibt Purdy zu, dass er in der Vergangenheit auch mal "neugierig" gewesen sei. Auch sein eigener Vater Nigel Purdy findet den Bezug mehr als unglaubwürdig. Darauf angesprochen, erklärt er gegenüber der britischen Daily Mail: "Ich kenne doch meinen Sohn. Wir dachten schon immer, dass er bisexuell ist", so der 57-Jährige.

Schon seit seiner Kindheit habe Scott ein "Verhalten" an den Tag gelegt, das den Vater an dessen Heterosexualität zweifeln ließen. "Eltern kennen ihre Kinder. Ich weiß nicht, warum er mit seinem Coming-out so lange gewartet hat. Sein ganzes Leben war bisher eine Lüge." Auch Scott Purdys Stiefmutter bestätigt, dass er bereits als Teenager sexuellen Kontakt zu anderen Männern pflegte.

Doch was sagt der Lyrica-Hersteller Pfizer selber zu den Vorwürfen? Dieser gab jetzt ein Statement ab, in dem er diese entschieden abstreitet und auf klinische Studien verweist, in denen derartiges noch nie nachgewiesen wurde.

