250-Kilo-Bombe: Tausende in Potsdam evakuiert

Der Blindgänger aus dem 2. Weltkrieg wiegt 250 Kilo. Er soll am 3. Juli entschärft werden.

Eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg sorgt am Dienstag am Hauptbahnhof in Potsdam für Chaos. Tausende Menschen mussten evakuiert werden. Nun kann die Stadt aufatmen.