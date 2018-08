31-Jähriger wacht von Lärm in Wohnung auf - doch da ist es bereits zu spät 

Die Horror-Vorstellung wurde wahr! Ein Mann wacht vom Lärm in seiner Wohnung auf - doch da ist es schon zu spät.

Rüsselsheim - Großer Schock am Sonntag in Rüsselsheim, wie extratipp.com* berichtet. Ein Mann (31) wachte am frühen Sonntagmorgen auf, weil etwas in seiner Wohnung in der Weinbergstraße ungewohnte Geräusche machte. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte: Der Lärm wurde von einem Dieb verursacht, der sich in seinen vier Wänden befand. Als der Mann sein Schlafzimmer verließ, war es bereits zu spät.

Mann in Rüsselsheim wacht von Lärm auf - der Einbrecher ist bereits am Werk

Der Kriminelle gelang wohl durch ein Fenster in die Wohnung im 1. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in Rüsselsheim. Gegen 5.50 Uhr verschaffte sich der bislang Unbekannte Zugang zu der Wohnung des 31-jährigen Mannes - dabei soll er nicht gerade leise gewesen sein, wie die Polizei am Montag mitteilt. In der Wohnung hatte es der Einbrecher offensichtlich nicht auf Wertgegenstände wie Schmuck oder technische Geräte abgesehen, sondern auf eine Geldbörse samt Bargeld. Doch nicht nur das: Auch persönliche Dokumente des 31-jährigen Mannes wurden bei dem Einbruch mitgenommen.

Rüsselsheimer wird von Lärm wach - ein Detail kann er noch erkennen

Nach der Tat flüchtete der unbekannte Mann wieder aus dem Fenster, durch das er sich zuvor Zugang verschafft hatte. Der 31-jährige Bewohner wurde zwar von dem Lärm des Einbrechers aus dem Schlaf gerissen - doch den Diebstahl konnte er nicht mehr verhindern. Alles was er noch erkennen konnte war, dass der Dieb offenbar nicht alleine war: Ein Komplize wartete auf der Straße und stand, laut dem Bewohner, "Schmiere".

Die beiden Männer flohen nach dem Einbruch in Richtung Frankfurter Straße in Rüsselsheim. Der bestohlene Mann beschreibt einen der mutmaßlichen Täter als kräftig, den anderen als schmächtig. Beide sollen ca. zwischen 20 und 30 Jahren gewesen sein und sollen ein südländisches Erscheinungsbild haben. Hinweise nimmt die Kripo in Rüsselsheim unter der 06142/6960 entgegen.

