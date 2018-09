Polizisten stehen an einem abgesperrten Bereich an einem Zugang zum Tempelhofer Feld an der Oderstraße. Dort wurde ein Mann durch Schüsse lebensgefährlich verletzt.

Bis zum Abend keine Festnahme

Am Tempelhofer Feld in Berlin-Neukölln wurde am frühen Sonntagabend ein 36-jähriger Mann mehrmals angeschossen. Er verstarb später in einem Krankenhaus.