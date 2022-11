40 Jahre nach der Tat: Frauenmörder dank DNA-Technologie gefasst: „Unlösbare Fälle werden lösbar“

Von: Linus Prien

Die Pressekonferenz zum gelösten Fall. © IMAGO/Chris Young

Die Taten wurden 1983 begangen. Doch jetzt konnte der mutmaßliche Täter festgenommen werden. Möglich wurde alles durch morderne DNA-Technologien.

Ottawa - Nach circa 40 Jahren ist es der Polizei in Kanada gelungen, einen mutmaßlichen Mörder ausfindig zu machen. Dieser hatte wohl zwei Frauen brutal ermordet. Der Verdächtigte konnte dank DNA-Spuren festgenommen werden. Der inzwischen 61-jährige Mann sei in einem kleinen Ort im Norden der Provinz Ontario festgenommen worden, teilte die Polizei in Toronto am Montag mit.

Ihm wird vorgeworfen, 1983 innerhalb weniger Monate in Toronto erst eine 45 Jahre alte Frau und dann eine 22-Jährige sexuell angegriffen und erstochen zu haben. Jahrzehntelang konnte der Fall nach Polizeiangaben nicht gelöst werden, bis am Tatort gefundene DNA mit speziellen neuen Methoden untersucht wurde und schließlich zu dem 61-Jährigen führte.

Mord nach 40 Jahren aufgeklärt: Polizei hatte Ermittlungen nie eingestellt

„Die Toronto Mordkommission hatte die Ermittlungen in diesem abscheulichen Fall nie eingestellt“, hieß es von einem Sprecher der örtlichen Polizei, wie ctv news berichtete. Dies zeige auch, dass die Polizei in Toronto es niemals aufgebe, Verbrecher in ihrer Stadt zu schnappen, hieß es weiter.

Zudem untersuche die Polizei, ob der mutmaßliche Täter mit weiteren kalten Fällen in Verbindung stehen könnte. Allein in Toronto gäbe es davon über 700. In 43 Fällen ist bekannt, dass DNA eines Vorbestraften im Zusammenhang der Tat gefunden wurde.

Mord nach 40 Jahren aufgeklärt: „Unlösbare Fälle können nun aufgeklärt werden“

Der einzige Grund dafür, dass dieser eigentlich längst kalte Fall gelöst werden konnte, sind die Fortschritte, die in der DNA-Erkennung gemacht wurden. Konkret wurde eine Technologie names „investigative genetic genealogy“ (IGG) verwendet. Von einem Sprecher hieß es: „IGG zeigt uns an diesem Fall, dass Fälle, die vorher unlösbar waren, nun durch Wissenschaft aufgeklärt werden können“.

Prominent schaffte es auch die amerikanische Polizei den „Golden State Killer“ zu fassen. Dieser wurde wegen 13 Morden und mehreren Vergewaltigungen im Zeitraum von 1970 bis 1980 schuldig gesprochen und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. (dpa/lp)