Jährlicher Feiertag der „420“-Gemeinde – Was sich hinter der Zahl verbirgt

Von: Anna Lorenz

Alljährlich begeht am 20. April eine nicht unbeträchtliche Gemeinde weltweit mehr oder weniger aktiv den „Feiertag des 420“ – doch was steckt hinter der Zahlenkombination?

München – Bildung ist ein weites Feld. Fakten, Formeln und Zahlen, die essentiell oder zumindest trivial wissenswert sind, gibt es wie Sand am Meer und nicht wenige, die heute den Sprachgebrauch der jüngeren Generationen verfolgen, merken, wie schnell die Neuerungen der Zeit voranschreiten. Anders steht es da um den Begriff „420“, ausgesprochen „Four-Twenty“. In dem Sammelsurium populärer Abkürzungen bis heute gern verwendet, ist der Ursprung des weltweiten Codes den meisten allerdings nicht geläufig. Zum heutigen, jährlichen „Feiertag“ dieser Chiffre begibt sich Merkur.de daher auf einen Trip in die Welt der Trivia – um nichts anderes als die Bildung auszubauen, versteht sich.

Zum inoffiziellen Feiertag: „420“ – Dafür steht der internationale Code

Obwohl, hinsichtlich des Wissens um, als en vogue geltende Ausdrücke und Abkürzungen noch gut aufgestellt, muss ich gestehen, dass auch mir der Ausdruck „420“ bis vor Kurzem zur Gänze unbekannt war. Zu meiner Verteidigung ist anzumerken, dass der Code ohne Kenntnis der Hintergründe seiner Entstehung nahezu nicht zu entschlüsseln ist. Dieser Fakt, potenziert um ein Quäntchen Naivität, führte mich eines Tages einem Bekannten gegenüber schließlich zu der unschuldigen Frage: „Was ist denn eigentlich „420“?“ Nie vergessen werde ich, wie dieser mich daraufhin mit genügsamem Blick und nahezu großväterlich anmutendem Schmunzeln ansah und geduldig antwortete: „Ach du, das ist einfach meine Lieblingszahl.“

Mit dieser Auskunft verständlicherweise nicht zufrieden, stellte ich meine Frage daraufhin einer bekannten Suchmaschine und wurde schnell fündig. „420“ steht – Sollten Sie es auch nicht gewusst haben – synonym für den Konsum von Cannabis. Ob geraucht, gebacken oder auf andere Weise zu sich genommen, proklamiert der sogenannte „Kiffer-Code“ die Zugehörigkeit zur Gruppe der, hieraus entstehender Bewusstseinsveränderung, nicht Abgeneigten.

Jährlich treffen sich Cannabis-Konsumenten am 20. April zu sogenannten „Smoke-In“s. © ZUMAse4 ZUMA Wire/imago

Im Laufe der Jahre bekam der Brauch des „420“ in der Konsumentengemeinde auch einen internen Feiertag. Dieser fällt, angesichts der englischen Datumssystematik 20/4, auf den 20.4. eines jeden Jahres. An diesem Tag treffen sich weltweit Cannabisfreunde zu sogenannten Smoke-Ins. Ob die Konsumenten ihre Passion allerdings hierzulande, wie politisch intendiert, alsbald legal verfolgen können, bleibt abzuwarten.

„420“ – Die Geschichte hinter dem weltweit verwendeten „Kiffer-Code“

Aller – definitiv bedenklicher – Verharmlosung dieser gefährlichen Droge zum Trotz, steckt hinter der Zahl „420“ eine amüsante Geschichte, deren Kenntnis zwar nicht weltverändernd ist, jedoch sicherlich das Zeug zu einer unterhaltsamen Anekdote besitzt.

Es begab sich im Jahr 1971, dass ein Schüler der San Rafael High School in Kalifornien namens Waldo Steve von einem Freund eine Karte zugespielt bekam. Diese zeigte den Weg zu einer geheimen, kleinen Marihuanaplantage, die der Bruder des Bekannten gezogen hatte. Da selbiger jedoch bei der US-Küstenwache beschäftigt war und mit Schwierigkeiten im Fall der Entdeckung seines botanischen Freizeitvergnügens fürchtete, sollte das Gras alsbald geerntet werden. Steve und vier seiner Freunde nahmen sich dem Vorhaben großzügigerweise an und verabredeten sich daher nach der Schule, um sich erst einmal durch einen Joint in die passende Stimmung für das Unterfangen zu versetzen und dann gemeinsam zu selbigem aufzubrechen. Die Gruppe, die unter dem Titel „The Waldos“ firmierte, setzte als Zeitpunkt für den Beginn ihres Treffens 16.20 Uhr fest, woraus sich im Laufe der Zeit der „Kiffer-Code“ entwickelte.

Der Code „420“ stammt aus den Siebzigern, ist aber auch heute noch international gebräuchlich. © picture alliance / ICC/dpa

Die internationale Bekanntheit des „420“ ermöglichte aber einzig eine weitere Koinzidenz. Die Hippie-Band Greatful Dead machte sich, wie chip.de berichtet, nämlich einige Zeit später in San Rafael sesshaft, wo der Kontakt zu ein paar „Waldos“ entstand. Die Band, die dem Konsum von Cannabis ebenfalls nicht abgeneigt war, schnappte den Code auf und trug ihn in die Musikszene. Dort wiederum hörte ein Redakteur der Cannabiszeitschrift „High Times“ das Kürzel und nutzte es fortan in seinen Artikeln. Der Rest ist Geschichte – nicht aber die Waldos. Die Gruppe der einstigen Schüler ist immer noch befreundet und vertreibt online sogar Merchandising mit „420“-T-Shirts und anderen Textilien, die an ihre highe High-School-Zeit erinnern. Und so hat die „420“-Aufklärung von Merkur.de letztlich auch ihr Ziel erreicht: Schließlich hat sie, wie intendiert, am Ende mit Bildung zu tun. (askl)