5 Gründe, warum Wien einfach viel besser ist als Graz

Von: Julian Mayr

Stephansdom schlägt Uhrturm: Im Duell der größten Städte Österreichs setzt sich die Bundeshauptstadt durch. Graz ist zwar schön, aber Wien ist schöner.

Wien ist deutlich größer als Graz, doch das ist keiner der Gründe, warum die Bundeshauptstadt die steirische Hauptstadt klar schlägt. Graz kann zwar mit seinen malerischen Gassen, dem markanten Schlossberg und dem guten Essen aufwarten. Auch der steirische Dialekt ist gewiss einzigartig, wie diese 13 Begriffe beweisen. Doch Schlösser gibt es auch in Wien zuhauf, darunter Schönbrunn oder das Belvedere. Und auch malerische Gässchen sind im Zentrum der Hauptstadt zu finden. Hier sind fünf weitere gute Gründe, warum Wien gegenüber Graz einfach die Nase vorne hat.

1. Cafékultur deluxe: Wiener Melange schlägt Grazer Kopie

Die Cafékultur in Wien ist ein Erlebnis für sich. In den klassischen Kaffeehäusern kannst du nicht nur vorzügliches Gebäck zu traditionellen Kaffee-Kreationen genießen, sondern auch in die reiche Geschichte der Stadt eintauchen. Währenddessen mag Graz zwar mit einem ähnlichen Kaffeeangebot aufwarten können, aber das Flair der Wiener Kaffeehäuser, in denen ein stundenlanges Verweilen geradezu kultig ist, ist unerreicht.

2. Ringstraße vs. Grazer Innenstadt

Die Wiener Ringstraße, auch als „Prachtstraße“ bekannt, umgibt das Herz Wiens und ist gesäumt von beeindruckenden historischen Gebäuden: Parlament, Museen oder Oper. Diese Pracht ist in Graz so nicht zu finden. Aber wer braucht schon prunkvolle Bauten, wenn man in Graz die gemütliche Enge der Altstadt haben kann? Nun, Wiener würden sicherlich gerne tauschen – aber nur, um etwas mehr Platz für ihre monumentalen Bauten zu haben.

Die Wiener Ringstraße schlägt die Grazer Gassen © Zoonar/Peter Widmann/Imago

3. Wiener Schmäh statt Grazer Humor

In Wien wird der „Wiener Schmäh“ fast schon zelebriert – jener unvergleichliche Humor, der scharfzüngig und gleichzeitig charmant ist. Währenddessen mögen Menschen in Graz zwar über feine steirische Wortspiele schmunzeln können, aber der Wiener Schmäh hat die Stadt einfach im Griff. Ob es nun der trockene Sarkasmus eines Kellners oder die schelmischen Bemerkungen der Straßenkünstler sind, in Wien ist das Lachen allgegenwärtig.

4. Rapid und Austria schlagen Sturm und GAK

Gewiss, der Grazer Fußball war den Wiener Vereinen in den letzten Jahren einen großen Schritt voraus. Speziell Sturm Graz übertrumpfte Rapid Wien und Austria Wien in der heimischen Liga zumeist sehr deutlich. Doch historisch macht den beiden Wiener Klubs niemand etwas vor. Rapid als Rekordmeister und Austria als Rekordcupsieger schlagen die Grazer Klubs nicht nur aufgrund ihrer Titelsammlung – auch die schicken Spielstätten in Hütteldorf und Favoriten haben mehr Charme, als das Stadion in der Liebenau.

5. Wiener Linien statt Graz Linien

Graz mag eine entzückende Straßenbahn haben, aber die hat Wien auch. Was Graz nicht hat, ist ein komplexes U-Bahn-System, das so effizient ist, dass sogar Menschen aus Transdanubien pünktlich zur Arbeit in Hietzing erscheinen könnten. Während man in Graz vielleicht ab und zu von schlecht geparkten SUVs blockiert wird, düst man in Wien mühelos unter der Erde dahin und kann dabei dem Gedanken nachhängen, wie schön es wäre, wenn das gesamte Leben so reibungslos funktionieren würde.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von Redakteur Julian Mayr bearbeitet. Hinterlasse uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.