90-Jährige hält nach 71 Jahren ihren Uni-Abschluss in den Händen

Von: Yasina Hipp

Teilen

Mit ihrer Geschichte ist Joyce DeFauw eine wahre Inspiration für alle, die manchmal an sich selbst zweifeln. Die Rentnerin beendet mit 90 Jahren ihr Studium.

DeKalb – „Gut Ding will Weile haben“, dieses Sprichwort trifft wohl eindeutig auf die US-Amerikanerin Joyce DeFauw zu. Die 90-Jährige gehört zu den ältesten Personen, die jemals ihren Abschluss an der Northern Illionois Universität (NIU) im US-Bundesstaat Illinois, gemacht haben. Seit Anfang Dezember hält sie nämlich ihren Bachelor-Abschluss in den Händen. „Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich einmal hier sein würde“, sagt die Seniorin im Gespräch mit ihrer Uni. Vor 51 Jahren hatte sie nämlich schon einmal begonnen zu studieren, damals musste sie ihr Studium aber abbrechen.

90-Jährige schließt Bachelor-Studium nach sieben Jahrzehnten ab

1932 wurde Joyce DeFauw geboren. Im Alter von 19 Jahren schrieb sie sich das erste Mal dann an der NIU ein, damals noch unter ihrem Mädchennamen Joyce Kane. Ein paar Semester vor ihrem Abschluss brach sie das Studium ab. Sie heiratete zweimal, bekam insgesamt neun Kinder. Mittlerweile ist sie außerdem Oma von 17 Enkeln und Uroma von 24 Urenkeln. Dass da nicht viel Zeit für ein Studium an einer Universität geblieben ist, ist offensichtlich. Heute lebt sie in einem Seniorenwohnheim in den USA und hat nun endlich ihren Uni-Abschluss nachgeholt. Für sie ist das Wichtigste, niemals aufzugeben. „Viele von uns lassen sich ablenken, wovon auch immer“, sagt DeFauw. Deswegen rät sie: „Gib niemals auf“.

Die 90-jährige Joyce DeFauw strahlt bei ihrer Absolventenfeier. © Northern Illinois University

Vor allem Bildung sei für die 90-Jährige ein Gut, welches man „gar nicht hoch genug schätzen“ könne. Jede Möglichkeit, die sich einem biete, solle man nutzen. Dieses Motto setzte sie auch selbst um, als sie 2019, also ganze 68 Jahre nach ihrer ersten Immatrikulation mit ihrem Studienausweis von damals - natürlich noch in schwarz-weiß - wieder in die NIU spazierte.

Der alte Studienausweis von Joyce DeFauw aus dem Jahr 1951. © Northern Illinois University

Die US-Amerikanerin hätte „oft ans Aufhören gedacht“

Einfach war es für Joyce DeFauw sicherlich nicht. Die Corona-Pandemie erschwerte ihr das Studium, glücklicherweise, wusste sie aber damals schon wie man einen Computer benutzt. Dennoch hatte sie zu kämpfen. Im Interview gibt sie zu: „Oft habe ich ans Aufhören gedacht, fast habe ich es sogar gemacht“. Dank der Unterstützung ihrer Familie und der finanziellen Hilfe durch ein Stipendium, ist es aber nie so weit gekommen. Und heute - rund 71 Jahre später - kann sich die 90-Jährige, die Flohmärkte, selbstgebackenes Brot, Erinnerungsstücke und Gebete liebt, also auch noch als Uni-Absolventin bezeichnen.