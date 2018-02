Unbeschreiblich: Gleich 900 Kumpel sitzen in südafrikanischer Goldmine fest

Mehr als 900 Bergarbeiter sind nach Angaben einer südafrikanischen Gewerkschaft in einer Goldmine eingeschlossen.

Johannesburg - Die Kumpel säßen seit Mittwochabend nach einem Stromausfall unter Tage in dem Bergwerk in der Provinz Freistaat fest, teilte die Gewerkschaft AMCU am Donnerstag mit. Bislang seien nur 40 Bergarbeiter gerettet worden, hieß es in einer auf Twitter verbreiteten Mitteilung.

Die Gewerkschafter forderten den Bergbaukonzern Sibanye-Stillwater, die Betreiberfirma der Beatrix-Goldmine auf, die Rettungsarbeiten schneller voranzutreiben. „Die AMCU wertet diesen Vorfall aufgrund der hohen Zahl der betroffen Arbeiter als extrem“, so die Gewerkschaft. Die Betreiberfirma konnte von der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht für eine Stellungnahme erreicht werden. In dem Bergwerk wird Gold in einer Tiefe von 700 Metern und 2200 Metern unter der Oberfläche abgebaut.

