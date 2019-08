Schwerer Unfall auf Autobahn: Mazda fliegt nach Crash durch die Luft - Zwei Verletzte

Zwei Verletzte hatte ein schwerer Unfall auf der A1 bei Münster zur Folge: Ein 23-Jähriger hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren - und war über die Fahrbahn geschleudert.

Münster/Ascheberg - Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntagnachmittag auf der A1: Gegen 14.55 Uhr war dort ein 23-Jähriger in seinem Mazda in Fahrtrichtung Bremen unterwegs. Auf Höhe der Stadt Ascheberg verlor er jedoch plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen.

Das Fahrzeug schleuderte daraufhin über die Fahrbahn der A1. Dann geriet es gegen die Leitplanke und überschlug sich. Es schleuderte dann weiter auf den Grünstreifen, wo es dann auf dem Dach liegen blieb. Polizei und Rettungskräfte aus Münster wurden alarmiert, wie msl24.de* berichtet.

A1 bei Münster: Zwei Verletzte nach Unfall

Der 23-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall auf der A1 schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 23-jährige Beifahrer hatte Glück im Unglück: Er wurde bei der Kollision nur leicht verletzt. Die Polizei Münster schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehrere tausend Euro. Warum der Mann die Kontrolle über sein Auto verloren hatte, ist derzeit nicht bekannt.

Nur wenige Tage zuvor war es zu einem weiteren Unfall auf der Autobahn gekommen: Auf der A1 bei Hamm war ein Pkw mit einem Lastwagen kollidiert, wie msl24.de* berichtet. Eine Person schwebte in Lebensgefahr. Zudem lieferten sich auf derselben Strecke kürzlich zwei Männer eine leichtsinnige und gefährliche Aktion: Sie fuhren auf der A1 bei Münster ein illegales Straßenrennen. Sie waren zudem stark alkoholisiert.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.