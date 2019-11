A7: Schüsse am Rasthof Hasselberg - Täter auf der Flucht

A7: Ein Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen auf dem Rasthof Hasselberg-Ost auf einen Mitarbeiter geschossen. Anschließend flüchtete er.

A7 – Ein bislang unbekannter Täter soll am frühen Donnerstagmorgen auf einen Mitarbeiter des Rasthofs Hasselberg-Ost auf der A7 geschossen haben. Die Schüsse fielen laut Polizei gegen 5.03 Uhr. Der unbekannte und maskierte Täter betrat den Verkaufsraum der Tankstelle und gab zwei Schüsse mit einer unbekannten Schusswaffe in Richtung eines Angestellten ab.

Anschließend flüchtet der Unbekannte aus dem Verkaufsraum. Der Angestellte des Rasthofes auf der A7 wurde nicht verletzt und es entstand kein Sachschaden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelte.

A7: Schüsse am Rasthof - So wird der Täter beschrieben

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Er soll etwa 1,75 Meter groß sein und eine normale Statur haben.

Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke mit der Kapuze über dem Kopf, eine schwarze Cargohose, dunkle Schuhe und er war bis über die Nase maskiert.

Bei der benutzten Schusswaffe soll es sich um eine schwarze Pistole handeln.

Schüsse auf A7: Polizei bittet um Mithilfe

Die sofort eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen dauern an. Hinweise an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel. 05681/7740.

