Entsetzlicher Unfall auf der A9: Lkw rast in Motorrad-Gruppe - Sie wollten sich vor Regen schützen

Auf der A9 bei Bad Lobenstein haben vier Motorradfahrer bei einem schweren Verkehrsunfall ihr Leben verloren. Ein Lkw fuhr in die stehende Biker-Gruppe.

Update vom 31. August 2019, 13.35 Uhr: Nach dem schweren Crash mit vier getöteten Motorradfahrern auf der A9 hat ein Gutachter die Unfallstelle untersucht. „Der Fachmann hat alle unter die Lupe genommen“, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen. Mit schnellen Ergebnissen sei nicht zu rechnen.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, waren zwei der Motorradfahrer sofort tot. Die beiden anderen Biker starben wenig später noch an der Unfallstelle. Sie hatten unter einer Brücke Schutz vor Regen gesucht, als ein Transporter in die Gruppe hineinraste.

Der 38-jährige Fahrer des Transportes, sowie sein 31-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus nach Schleiz (Thüringen) gebracht. Der dritte Mann (29) im Transporter wurde mit einem Hubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Kulmbach (Bayern) geflogen. Alle drei Insassen des Transporters stammen aus dem Kreis Barnim (Brandenburg).

„Es ist auf jeden Fall verboten, auf der Autobahn zu parken. Doch bei Starkregen hätten wir die Biker nicht gezwungen weiterzufahren. Wir hätten toleriert, dass sie stehenbleiben“, sagt Hauptkommissar Behling von der Thüringer Autobahnpolizeiinspektion.

Damit bleibt weiter unklar, wie es am Freitagnachmittag genau zu dem Unfall kommen konnte. Dass der Transporter-Fahrer wegen Aquaplanings die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, ist eine von vielen möglichen Theorien.

Bad Lobenstein: Lkw rast auf A9 in Motorrad-Gruppe - vier Biker sterben bei Crash

Erstmeldung vom 30. August 2019: Bad Lobenstein - Auf der Autobahn 9 bei Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei berichtet, soll ein Kleinlaster zwischen Bad Lobenstein und Schleiz unter einer Brücke in eine Gruppe aus drei Motorrädern, die mit vier Menschen besetzt waren, gefahren sein. Sie alle kamen ums Leben; die drei Insassen des Kleinlasters wurden zum Teil schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Bad Lobenstein/A9: Vier Motorradfahrer sterben - sie suchten unter Brücke Schutz vor dem Regen

Nach ersten Angaben waren die Motorradfahrer unterwegs nach Berlin und suchten unter der Brücke Schutz vor dem plötzlich einsetzenden, starken Regen. Dort soll der Kleintransporter dann von der Fahrbahn abgekommen und in die wartenden Biker gekippt sein. Laut Polizei ist der Kleintransporter im brandenburgischen Barnim-Kreis zugelassen.

Verkehrsunfall auf der A9: Gutachter gerufen

Weitere Details zu den Toten und Verletzten konnte die Polizei nicht machen. Vermutlich waren alle männlich. Auch zur Frage, warum der Transporter von der Straße abkam, konnten die Beamten nichts sagen. Ein Gutachter sollte die Einsatzstelle besuchen.

A9 nach Unfall komplett gesperrt

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16.30 Uhr. An der Unfallstelle lagen Trümmerteile neben der Fahrbahn. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die A9 war in Fahrtrichtung Berlin für mehrere Stunden komplett gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet, um den Verkehr von der Autobahn abzuleiten, hieß es.

