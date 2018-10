Drei Jungs genießen die Nacht am See: Plötzlich prügeln Fremde auf sie ein - einer zieht sogar ein Messer (Symbolfoto).

Smartphones und Portemonnaies geklaut

Attacke aus dem Nichts: Fünf unbekannte Täter raubten am in der Nacht auf Samstag (13. Oktober) drei junge Männer am Aasee in Münster aus. Diese mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.