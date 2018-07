Abiturienten pflegen seltsames Ritual - Polizei muss einschreiten 

Etwas Gehirnschmalz sollten Abiturienten eigentlich schon haben. Trotzdem haben zehn junge Leute nach ihrer bestandenen Prüfungen mit ihrem eigenwilligen Ritual ziemlich viel Rauch aufgewirbelt.

Baden-Baden - Ihrer Freude über die bestandene Prüfung haben mehrere Abiturienten in Baden-Baden mit dem Verbrennen ihrer Schulbücher feiern wollen - und damit Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde sie am Vorabend wegen des Rauchs an einem Grillplatz alarmiert. Dort hätten zehn junge Leute "ihrer Freude über die abgeschlossenen Abiturprüfungen in Form einer rituellen Bücherverbrennung besonderen Ausdruck verliehen", hieß es im Polizeibericht.

Das "besondere Lagerfeuer" sei gelöscht, die Grillstelle "von Schülerhand gesäubert" worden. "Ob die in Rauch aufgegangenen Lettern nicht doch irgendwann vermisst oder benötigt werden, wird vermutlich erst in einiger Zeit geklärt werden können", erklärte die Polizei.

