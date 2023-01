„Abnehmen kann sehr, sehr lecker sein“: Wie eine Frau ihr Gewicht ohne Verzicht mehr als halbierte

Von: Momir Takac

Luisa Ita wog einst 137 Kilogramm, jetzt sind es 64 Kilo weniger. © Instagram.com/lowcalorisa/Screenshot

Luisa Ita hat ihr Gewicht in drei Jahren mehr als halbiert. Heute gibt sie Menschen als Bloggerin Tipps, wie man auch ohne OP oder Diät abnehmen kann.

Bern – Luisa Ita hat etwas geschafft, worauf sie sehr stolz sein kann, und worüber andere nur träumen können. Die Schweizerin hat abgenommen, ganz ohne radikale Diät. Spektakulär sind die verlorenen Kilos. Ita speckte 64 Kilogramm ab, von 137 auf 73 Kilo.

Abnehmen ohne Diät: Schweizerin zählt lediglich Kalorien

Dabei unterzog sich die 27-Jährige keiner Operation, mehrere Diäten scheiterten oder sie brach diese ab. „Meine Freundinnen haben sich entschieden, eine Crash-Diät zu machen, bei welcher man so Pillen schluckt und Aloe-Vera-Saft trinkt. Sie haben mich dann überredet, dabei mitzumachen – und ich hab schließlich eingewilligt“, erzählte Ita im Gespräch mit tz.de von IPPEN.MEDIA. Doch allzu lange hielt sie nicht durch.

Einmal sei ihr eine Pille „wortwörtlich im Hals stecken“ geblieben. Um den Hustenreiz zu stillen, trank sie Milch mit Honig. Damit war die Crash-Diät beendet. „Ich hatte die Schnauze schon voll davon“, sagte Ita, die Journalistin ist. Aus Solidarität mit ihren Freundinnen wollte sie sich gesünder ernähren. Dabei stieß sie auf eine App, mit der man Kalorien zählen kann. „Ich hab die App dann heruntergeladen und ganz spontan mit Kalorienzählen begonnen“, erklärte Ita.

Kalorienzählen führt zum Erfolg: Luisa Ita verliert 58 Kilogramm in zwei Jahren

Was spontan begann, wurde zur Gewohnheit und zu einer Erfolgsgeschichte. Ita aß fortan nur noch 1.600 Kalorien am Tag. Alles, was sie zubereitete oder zu sich nahm, wog sie mit der Küchenwaage und trug es minutiös in die App ein. Sie achtete darauf, möglichst proteinreiche und solche Lebensmittel zu essen, die viel Volumen, aber wenig Kalorien haben. Dazu verzichtete sie auf Haushaltszucker. Nicht so auf Chips oder Kuchen. Auch das ist mit den richtigen Zutaten drin. Dazu etwas Sport und viel Disziplin.

Nach zwei Jahren hatte Ita 58 Kilogramm abgenommen, nach nun fast drei Jahren sind es 64 Kilo. Bis sie die App entdeckte, scheiterten mehrere Diäten. „Ich habe ganz viel ausprobiert: Eine Mahlzeit durch einen Shake ersetzen, auf Kohlenhydrate verzichten (low carb), weniger essen, nichts Süßes essen“, doch erst das Kalorienzählen brachte den Erfolg.

Abnehm-Künstlerin ist jetzt Bloggerin und Influencerin

Dass er derart überwältigend werden würde, hatte Ita keineswegs erwartet. „Ich habe einfach mal begonnen und gedacht, ich erzähle es noch nicht groß herum, falls ich wieder scheitere. Aber plötzlich war der Erfolg da und ich konnte nicht mehr verheimlichen, dass ich abgenommen hatte. Ich habe viele Komplimente gekriegt und das hat mich motiviert, weiter durchzuziehen“, meinte die Schweizerin. Ein Brite schaffte es sogar, 55 Kilogramm in nur zehn Monaten abzunehmen.

Inzwischen ist die 27-Jährige als Influencerin tätig und betreibt einen Blog. Ihren mehr als 100.000 Instagram-Followern gibt sie Rezepte für kalorienarme Mahlzeiten, Motivation mit ihrer Geschichte und Tipps: „Ich will zeigen, dass man nicht auf alles verzichten muss – und schon gar nicht hungern muss. Abnehmen ist gar nicht so schwierig und kann sehr, sehr lecker sein.“ (mt)