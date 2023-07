Griechenland-Urlauber können Preise nicht fassen: Wirt zockt dreist ab – „Polizei hält ihm den Rücken frei“

Von: Moritz Bletzinger

35 Euro für ein Getränk, 417 Euro für einen Snack und 654 Euro für ein Abendessen: Ein Wirt auf Mykonos zockt Urlauber angeblich fies ab. Unzählige toben.

Mykonos Stadt – Ist das die größte Touri-Falle Griechenlands? Wenn man den Bewertungen auf Tripadvisor, Google und den Kommentaren auf Instagram glaubt, reiht sich dieser Beachclub auf Mykonos zumindest ganz weit vorne ein. 300 Euro für ein Hauptgericht sollen im DK Oyster ein „super Preis“ sein.

Was würde wohl der Familienvater, der bei diesem Preis für Calamari aus den Latschen gekippt ist, zu einem 654-Euro-Abendessen sagen? So viel musste ein Mykonos-Urlauber laut eigener Aussage im DK Oyster hinblättern. „Warnung! Regelrechte, gemeine Abzocke!!!“, schreibt er auf Tripadvisor.

300 Euro für den Tagesfisch: Dieser Mykonos-Urlauber zahlte für sein Abendessen angeblich 654 Euro. © Screenshot

Griechenland-Urlauber können Preise in Beachclub auf Mykonos nicht fassen: „Wir haben nie eine Karte gesehen“

Die Masche des Wirts geht angeblich noch über den Wucher-Preis hinaus. „Wir konnten nicht darüber diskutieren. Wir haben nie eine Karte gesehen. Der Kellner hat uns alles empfohlen, Tagesfisch (Barsch) zu einem guten Preis, hat er gemeint. Super Preis: 300 Euro. Wir waren in Ferienstimmung und haben nie damit gerechnet, so übers Ohr gehauen zu werden“, erklärt der Urlauber weiter.

Und er ist nicht der einzige, der sich sicherlich nie wieder in den Beachclub verirren wird. Auf Tripadvisor hat das DK Oyter 61 Bewertungen mit der Note „ungenügend“. Auf Google reicht es zwar zu 4,4 Sternen. Aber eine Fünf-Sterne-Rezension kommentiert ein User beispielsweise mit: „Totale Abzocke, bitte nicht hingehen. Eine Shisha und ein Bier kosten 250 Euro, keine Karte, keine Belege, keine Steuernummer.“

Malerischer Urlaub auf Mykonos: Doch die Preise auf der griechischen Insel können Touristen die Ferienstimmung auch verderben. (Symbolbild) © Imagebroker/Imago/Screenshots

Die wütenden Kommentare hören nicht auf den Bewertungsplattformen auf. Sogar auf Instagram warnen Touristen. „Räuberischer und unethischer Laden! Bleibt weg!“, kommentiert eine Userin unter dem neuesten Post des Lokals.

35 Euro für eine Cola, 58 für einen Aperol: Polizei hält griechischem Wirt angeblich den Rücken frei

Unzählige Menschen schimpfen über die Abzock-Preise im Beachclub. „Die Rechnung für meine Dummheit: 93 Euro = Cola 35 und Aperol 58!“, ärgert sich ein Gast darüber, überhaupt in das Lokal gegangen zu sein. Ein anderer erklärt, wie ihn der Betreiber hinters Licht geführt haben soll: „Der Wirt wollte nach drei Cocktails und einer Pommes Mayo 417 Euro, er begründete, dass der uns mitgeteilte Preis je 50 Milliliter gilt und wir 50 Prozent Service-Pauschale hätten.“

Und wer sich weigert, Unsummen für einen Snack auszugeben, der bekomme es mit der Polizei zu tun, warnt ein anderer User auf Tripadvisor. Er schreibt: „Bei Nichtbezahlen der Rechnung wird die Polizei hinzugeholt, welche dem Wirt den Rücken freihält.“ Er ist nicht der einzige, der von Erlebnissen mit der Polizei berichtet.

„Unsere Preise sind hoch, aber genauso unser Service“: Mykonos-Wirt wehrt sich gegen Internet-Kritik

Der Betreiber des DK Oyster versteht die Aufregung nicht ganz. Er wehrt sich und erklärt in einem Kommentar zu einer wütenden Rezension: „Ich bestreite nicht, dass Sie weder die Speisekarte noch die riesigen Preisauslagen am Eingang überprüft haben, aber das war nicht unsere Absicht. Wenn eine Bestellung aufgegeben wird, bestätigen wir dem Kunden nicht, dass er das Menü überprüft hat.“ Bilder der Preisauslagen sind bei Google zu finden.

Mit den Preisen könnten die Kunden in seinem Restaurant doch rechnen, meint er: „Der Kellner empfiehlt normalerweise die frischen Meeresfrüchte, die im Mittelpunkt eines Restaurants stehen, das das Wort Oyster im Namen trägt. Frische Meeresfrüchte sind in der Regel teuer, daher denke ich, dass ein erfahrener erwachsener Reisender mit den dafür anfallenden Gebühren rechnen sollte. Ich entschuldige mich auf jeden Fall für die Unannehmlichkeiten und empfehle Ihnen dringend, die Speisekarte mit den Preisen zu prüfen, bevor Sie in einem Restaurant bestellen, das Sie zum ersten Mal besuchen.“

„Unsere Preise sind hoch, aber genauso ist auch unser Service und die Qualität unserer Speisen“, schreibt er zu einer anderen Bewertung.

