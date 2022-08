Accra: Die Hauptstadt von Ghana

Moderne Architektur in Ghanas Hauptstadt Accra © Thomas Imo/IMAGO

Accra wurde erstmals 1482 von Portugiesen besiedelt und ist die Hauptstadt von Ghana. Der Name Accra leitet sich von Nkran ab und bedeutet Ameisen.

Accra – die Hauptstadt Ghanas bildet mit mehr als zwei Millionen Einwohnern die größte Stadt des Landes am Golf von Guinea. Der englische Name Accra leitet sich vom akanischen Nkran und dem dagbanischen Ankara ab. In der Sprache Twi bedeutet nkran „Ameisen“ und bezieht sich wegen seiner Wander- und Kampfeigenschaften auf das Volk der Ga-Adangbe; tatsächlich galten die Ameisenhügel als heilige Orte und als Verbindung zwischen der menschlichen Welt und der Unterwelt. Gleichzeitig deutet die Verwendung des Wortes Ameise durch die Akan darauf hin, dass die Invasoren der Ga als Plage angesehen wurden. Die Form Acra, ursprünglich Akra, ist die europäische Version des Namens, die während der Kolonialherrschaft populär wurde.

Die Stadt liegt teilweise auf einer Klippe, die 8 bis 12 Meter hoch ist und erstreckt sich nach Norden über die hügelige Accra-Ebene. Die Lage des Gebiets ist anfällig für gelegentlichen Erdbeben.

Die Region Greater Accra ist mit einer Gesamtfläche von 3 245 Quadratkilometern die kleinste der 16 ghanaischen Verwaltungsregionen. Dies entspricht 1,4 % der gesamten Landfläche Ghanas. Die Hauptstadt der Region Greater Accra ist ebenfalls Accra.

Die Stadt Accra verfügt über gut asphaltierte Straßen und ein gutes Busverkehrsnetz. Als Verkehrsknotenpunkt ist die Stadt auch über die Eisenbahn mit Kumasi im Landesinneren und mit der 27 km östlich gelegenen Hafenstadt Tema verbunden. Der internationale Flughafen in Accra ist der Kotoka International Airport. Die wichtigsten Produktionszweige der Stadt sind verarbeitete Lebensmittel, Holz und Textilien.

Die Geschichte der Hauptstadt Accra

Als sich die Portugiesen 1482 zum ersten Mal an der Küste des heutigen Ghana niederließen, war der heutige Standort von Accra von mehreren Dörfern des Ga-Stammes bewohnt, die von einer etwa 24 km nördlich gelegenen Stammsiedlung Ayawaso aus regiert wurden. Zwischen 1650 und 1680 errichteten die Europäer drei befestigte Handelsposten - Fort James (englisch), Fort Crevecoeur (niederländisch) und Schloss Christiansborg (dänisch) - entlang der Küste des Ortes. Während des Baus dieser europäischen Posten wurde Ayawaso in einem Stammeskrieg zerstört, und die Bevölkerung wurde, wie auch die der anderen großen Ga-Städte in der Accra-Ebene, durch die Aussicht auf einen profitablen Handel mit den Europäern an die Küste gelockt. Infolgedessen entstanden drei Küstendörfer - Osu (Christiansborg), Dutch Accra (später Ussher Town genannt) und James Town -, die den Kern dessen bildeten, was später Accra werden sollte.

In den folgenden Jahren entwickelte sich Accra zu einem blühenden Handelszentrum. Die Dänen und Holländer verließen die Region 1872 und ein paar Jahre später, im Jahr 1877, wurde Accra zur Hauptstadt der britischen Kolonie.

Nach dem Bau der Eisenbahn zu den Bergbau- und Landwirtschaftsgebieten wurde die Stadt zum wirtschaftlichen Zentrum Ghanas.

In den Jahren 1862 und 1939 wurde Accra durch Erdbeben schwer beschädigt.

Im Jahr 1948 wurde mit den Unruhen in Accra eine Kampagne für die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich eingeleitet, und 1957 erlangte Ghana die Nationalität. Heute ist die Hauptstadt Ghanas eine der modernsten Städte des afrikanischen Kontinents mit einer hohen Lebensqualität.

Die Stadt war 1958 Gastgeber der 1. Konferenz unabhängiger afrikanischer Staaten, die fünf Jahre später zur Feier des Afrikanischen Befreiungstages oder Afrikanischen Freiheitstages führte.

Die Bevölkerung der Stadt Accra und der Region Greater Accra

Greater Accra ist die zweitbevölkerungsreichste Region nach der Ashanti-Region mit einer Bevölkerung von 5 455 692 (Stand 2021), was 17,7 % der Gesamtbevölkerung Ghanas entspricht.

Die Region Greater Accra weist den höchsten Prozent der verstädterten Region des Landes auf. 87,4 % der Gesamtbevölkerung leben in städtischen Zentren. Die Hauptstadt der Region Greater Accra ist Accra, die gleichzeitig auch die Hauptstadt Ghanas ist.

Das Bevölkerungszentrum der Region Greater Accra liegt in der Greater Accra Metropolitan Area, die die Bezirke Accra Metropolitan, Ledzokuku-Krowor Municipal, Adenta Municipal, La Nkwantanang Madina Municipal District, Tema Metropolitan, Ashaiman Municipal, Ga East Municipal, Ga West Municipal und Ga South Municipal umfasst.

Aufgrund der Zuwanderung und des hohen Bevölkerungswachstums weist die Region die höchste Bevölkerungsdichte des Landes auf.

Die aktuelle Einwohnerzahl der Stadt Accra liegt derzeit bei 2.605.000. Die Bevölkerung von Accra ist im Laufe der Jahre gewachsen, vor allem durch Zuwanderung. Im Vergleich: Im Jahr 1950 lag die Zahl bei nur 177.147 Einwohnern. Die Bevölkerungszahl hat sich in den letzten Jahren ist wie folgt entwickelt:

2012: 2.148.935

2013: 2.194.823

2014: 2.241.692

2015: 2.289.561

2016: 2.338.452

2017: 2.388.388

2018: 2.439.389

2019: 2.475.208

2020: 2.514.005

2021: 2.556.972

2022: 2.605.402

Es wird jedoch erwartet, dass sich die Migrationsraten (derzeit 45 %) verringern wird, dieses könnte sich auf das zukünftige Bevölkerungswachstum auswirken. Dennoch hat die Stadt einen hohen Anteil an jungen Einwohnern. Ungefähr 56 % der Menschen sind unter 24 Jahre alt.

Angesichts der Rolle, die die Stadt innerhalb Ghanas spielt, ist davon auszugehen, dass Accra auch in Zukunft weiterwachsen wird.

In Accra gibt es mehrere Wohngebiete mit niedrigem Einkommen, in denen etwa 58 % der Gesamtbevölkerung leben.

Zu den wichtigsten ethnischen Gruppen in Accra gehören Akan, Ga-Dangme und Ewe. Die größte religiöse Gruppe sind die Christen, welche 83 % der Bevölkerung ausmachen. Die Muslime machen 10,2 % der Bevölkerung aus und 4,6 % bekennen sich zu keiner Religion.

Politik der Stadt Accra sowie der Region Greater Accra

Die Region Accra ist in 12 lokale Regierungsbezirke gegliedert - 11 Stadtbezirke und der Accra Metropolitan District. Dieser ist der einzige Bezirk innerhalb der Hauptstadt, welcher den Status einer Stadt hat. Der Begriff Accra bezieht sich in der Regel auf die Accra Metropolitan Area, die als Hauptstadt Ghanas dient, während der Bezirk unter der Zuständigkeit der Accra Metropolitan Assembly als „City of Accra“ vom Rest der Hauptstadt unterschieden wird.

Die Verwaltung von Accra erfolgt auf zwei Ebenen. Strategische Initiativen, wie das städtische Verkehrsprojekt, werden zwischen den Distriktbehörden koordiniert. Die lokale Verwaltung wird indessen von den lokalen Regierungsbehörden wahrgenommen. Diese sind für die lokalen Dienstleistungen, wie lokale Planung, Straßen und Müllabfuhr verantwortlich.

Accra ist in 12 separate Kommunalverwaltungsbezirke unterteilt, die alle als Gemeindeversammlungen mit eigenem Rathaus und einem vom Präsidenten der Republik ernannten Gemeindevorstand geführt werden. Jede Gemeindeversammlung ist für die lokalen Dienstleistungen zuständig, zum Beispiel für die Stadtplanung und die Müllabfuhr. Die Stadt Accra, die mit dem Accra Metropolitan District identisch ist, umfasste einst das gesamte Stadtgebiet von Accra, bis die Bezirke Ledzokuku, Ayawaso West, Krowor, La-Dadekotopon, Ablekuma North, Ablekuma Central, Ayawaso North, Ayawaso Central, Ablekuma West, Okaikwei North und Korley Kottey als eigene Stadtbezirke ausgegliedert wurden. Accra erstreckt sich über eine Fläche von 225,67 km2, wovon die Stadt Accra 60 km2 einnimmt.

Seit 1966 hatten folgende Personen den Sitz des Bürgermeisters der Stadt Accra inne:

1966-1970: S.J.A Mark Okai

1957-1960: Benjamin N. O. Addison

1961-1964: E.C. Quaye

1970-1972: GW Amarteifio

1979-1981: Nat Ashalley-Anthony

1982-1983: Triumvirate (Enoch T. Mensah, C.S. Botchway, Daniel Osabu-Kle)

1983-1991: Enoch Teye Mensah

1994-1998: Nat Nunoo Amarteifio

1998-2000: Samuel Adoquaye Addo

2001-2003: Solomon Ofei Darko

2004-2009: Stanley Nii Adjiri Blankson

2009-2017: Alfred Oko Vanderpuije

2017- : Mohammed Adjei Sowah

Seit 2017 ist Mohammed Adjeij Sowah der Bürgermeister der Stadt Accra. Seine Hauptpriorität ist die Verbesserung der Abwasserentsorgung in Accra, insbesondere in Bezug auf die Abfallsammlung und -entsorgung und die Abwasserinfrastruktur, wie z. B. Mülldeponien.

Accra ist das Verwaltungs-, Wirtschafts- und Bildungszentrum von Ghana. In der Stadt befinden sich die Hauptsitze aller großen Banken und Handelsunternehmen, die Versicherungsagenturen, die Elektrizitätsgesellschaft, das allgemeine Postamt, die großen Märkte, auf denen ein Großteil der Lebensmittelversorgung stattfindet.