Rätsel um Tod des kleinen Leon – was geschah in der Nacht tatsächlich?

Von: Martina Lippl

Nach einem Raubüberfall auf seinen Vater ist ein Sechsjähriger aus dem Buggy geklettert und in der Tiroler Ache ums Leben gekommen. © Georg Köchler/ dpa

Der Fall vom kleinen Leon erschüttert. Der Sechsjährige ist tot. Sein Vater liegt mit einer Kopfverletzung im Krankenhaus. Was ist der Nacht auf Sonntag passiert?

St. Johann – In der Nacht auf Sonntag (28. August) schlug ein bislang unbekannter Täter einen Familienvater (37) von hinten mit einer Flasche nieder. Das Opfer ging bewusstlos zu Boden. Der 37-Jährige war mit seinem Sohn (6) nachts auf einem Gehweg entlang der Kitzbüheler Ache in St. Johann (Österreich) unterwegs. Leon kletterte offenbar selbständig aus seinem Buggy und stürzte in den Fluss. Laut Obduktion ist der Junge ertrunken, ohne Fremd- oder Gewalteinwirkung. So der Stand der Ermittlungen.

Leon (6) ertrinkt im Fluss: Was passierte in Sonntagnacht in St. Johann (Österreich)?

Bisher gibt es keine heiße Spur zum Täter. War es ein gezielter Angriff auf den Vater? Die Ermittler gehen zunächst davon aus, dass sich der Täter im Bereich des Hauptschulstegs bei der Ache von hinten angenähert hat. Und dann dem Mann einen gezielten und wuchtigen Schlag mit einer Flasche auf den Hinterkopf versetzte. Handy und Geldbeutel des Opfers wurden in unmittelbarer Tatortnähe gefunden.

Um 4 Uhr Sonntagfrüh (28. August) geht der Vater mit Leon an der Ache in St. Johann spazieren. Dabei muss es zum Überfall gekommen sein.

Um 5.20 Uhr findet eine Spaziergängerin das noch bewusstlose Opfer und alarmiert die Rettung.

Um 6.20 Uhr wird Leon in der Kitzbüheler Ache gefunden. Der Junge konnte 600 Meter flussabwärts nur noch tot geborgen werden. Es gab keine Anzeichen von äußerer Gewalteinwirkung. Laut Obduktion ist das Kind ertrunken.

Todesdrama um Leon: Rätsel um Überfall – Vater liegt mit Kopfverletzungen im Krankenhaus

Der 37-jährige Vater liegt mit einer schweren Kopfverletzung im Krankenhaus. Bisher konnte er keine Beschreibung des Täters liefern: „Er hat ihn nicht gehört, da er mit dem Kind sprach.“

Leon hatte einen seltenen Gendefekt (Syngap-Syndrom). Betroffene Kinder sind in ihrer motorischen und geistigen Entwicklung deutlich verlangsamt. Der Sechsjährige litt auch an Schlafstörungen, wachte alle zwei Stunden auf. So war der nächtliche Spaziergang um 4 Uhr früh nichts Ungewöhnliches, da dieser das Kind beruhigt. Die Familie beschreibt auf einer Homepage den Alltag mit Leon und sammelt Spenden für die Erforschung der Krankheit.

Drama um Leon: Der Sechsjährige ist der Tiroler Ache in Österreich ertrunken. © Georg Köchler Zoom Tirol

Österreich: Ermittlungen laufen auf Hochtouren – keine Spur vom Täter

Die Ermittler konzentrieren sich derzeit auf die Auswertung der Spuren sowie auf mögliche „Erkenntnisgewinne“ durch Hinweise aus der Bevölkerung, berichtet das ORF. „Wir wollen diesen traurigen Fall unbedingt klären“, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch am Montag (29. August).

St. Johann in Tirol liegt in der Nähe von Kitzbühel. Der 9750 Einwohner-Ort ist ein beliebtes Urlaubsziel. „Diese Skrupellosigkeit, ei­nem Vater mit Kinderwagen die Flasche über den Kopf zu ziehen, das kennt man hier in der Region nicht“, sagte ein Freund der Familie laut Bild.

Vom Wohnort der Familie liegt St. Johann etwa 17 Kilometer von Wohnort der Familie entfernt. Mit dem Auto dauert die Fahrt 17 Minuten. Wie Bild erfahren haben will, soll sich der Vater eine Wohnung in St. Johann genommen haben. Leon sollte demnach dort eingeschult werden. (ml)