Achterbahn-Drama in Freizeitpark: 14-Jährige bei Unfall getötet – „Meine Kinder, meine Kinder“

Von: Momir Takac

In einem Freizeitpark im dänischen Aarhus ist eine 14-Jährige bei einem Achterbahn-Unglück ums Leben gekommen. © IMAGO/Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Tragödie in einem Freizeitpark in Dänemark: Mitten während der Fahrt lösen sich Sitze einer Achterbahn. Ein Mädchen überlebt den Unfall nicht.

Aarhus - Es sollte ein fröhlicher Tag mit viel Spaß in einem Freizeitpark in Dänemark werden, doch er wurde für mehrere Menschen zum Albtraum. Bei einem schweren Unfall in einer Achterbahn ist ein 14-jähriges Mädchen gestorben, zwei weitere Besucher wurden verletzt.

Zur Tragödie kam es am Donnerstagmittag im Tivoli-Freizeitpark in der Großstadt Aarhus. Gegen Mittag lösten sich während der Fahrt die letzten beiden Sitze der „Cobra“-Achterbahn, berichtete die Lokalzeitung Århus Stiftstidende. Dabei starb eine 14-Jährige aus Kopenhagen, teilte die zuständige Polizei mit. Unter den Verletzten soll ein 13-jähriger Junge sein.

Achterbahn-Drama in Aarhus: Mädchen stirbt bei Horror-Unfall

Ein Reporter des Senders TV2 hatte zuvor vor Ort berichtet, dass er einen Knall gehört und dann gesehen habe, dass sich ein hinterer Wagen der 25 Meter hohen Achterbahn losgerissen habe. Erst Anfang April war in Wien eine 30-Jährige bei einer Achterbahn-Tragödie gestorben.

Der Freizeitpark bestätigte am Nachmittag auf Facebook und Instagram, dass der hinterste Wagen während des Betriebs der Bahn abgebrochen sei. Fahrgäste seien in einer Höhe von zwei bis drei Metern eingeklemmt gewesen, sagte Tivoli-Direktor Henrik Ragborg Olsen.

Achterbahn-Drama in Dänemark: Freizeitparkbesucher weinen nach Tragödie

Ein Reporter von Århus Stiftstidende berichtete, dass eine Augenzeugin „meine Kinder, meine Kinder“ rief. Viele Besucher sollen zudem geweint haben.

Der Freizeitpark wurde im Anschluss bis auf Weiteres geschlossen. Den Betroffenen wurde psychologische Hilfe angeboten. Noch ist unklar, was das Unglück verursachte. Technische Untersuchungen und Zeugenbefragungen sollen Klarheit bringen. 2017 waren in einem Freizeitpark in Bayern 13 Kinder verletzt worden, als plötzlich das Seil eines Fahrgeschäfts riss. (mt/dpa)