Krasser Temperatursturz! Werte sinken auf 4 Grad - doch damit nicht genug

Der April verabschiedet sich in Hessen relativ ungemütlich. Mit Kälte und Regen muss gerechnet werden - der deutsche Wetterdienst warnt außerdem noch mit einer weitern Vorhersage.

Frankfurt/Main - In ganz Hessen wird es zu Beginn der Woche ziemlich ungemütlich. Der deutsche Wetterdienst (DWD) teilt mit, dass ein Tiefdruckeinfluss kühle Meeresluft mit sich bringt. Die Temperaturen liegen dabei am Montag zwar tagsüber noch zwischen 16 und 21 Grad - doch schon in der Nacht zum Dienstag bewegen sich die Temperaturen nur noch um die 4 Grad.

Bei stark bewölktem Himmel kann es auch zu vereinzelten Schauern kommen, wie extratipp.com* berichtet. Im Laufe des Tages wird der Wind immer präsenter - gegen Nachmittag werden dann auch Gewitter in Verbindung mit Sturmböen von 65 bis 85 km/h auftreten. Vor allem in den Gipfellagen wird es dann sehr stürmisch.

Am Abend soll der Wind laut dem DWD aber nachlassen. In der Nacht auf den 1. Mai sollen die Wolken etwas auflockern und auch die Wahrscheinlichkeit von Regen wird gering. Im Norden Hessens aber bleibt es windig - dort werden weiter Böen aus dem Südwesten erwartet.

Der erste Tag im Mai bleibt trotz Auflockerung in der Nacht bedeckt und regnerisch. Die Temperaturen bewegen sich nur noch im Bereich um die 14 Grad.

