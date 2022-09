Addis Abeba: Die Hauptstadt von Äthiopien

Addis Abeba, Hauptstadt von Äthiopien © Edwin Remsberg / IMAGO

Die Hauptstadt Äthiopiens gilt seit den 1950er Jahren als inoffizielle Hauptstadt Afrikas und ist unter anderem Sitz der UN-Wirtschaftskommission für Afrika

Addis Abeba, die weitläufige Hauptstadt Äthiopiens ist nicht nur das geschäftliche und kulturelle, sondern auch das wirtschaftliche und soziale Zentrum sowie die politische Hauptstadt des Landes. Die Stadt hat eine Flächenausdehnung von etwa 530 km2 und sie liegt annähernd in der geographischen Mitte Äthiopiens. Die Hauptstadt liegt auf 2.355 Metern Höhe am Berg Entoto. Damit ist Addis Abeba sowohl die dritthöchstgelegene Hauptstadt der Welt als auch die höchstgelegene des afrikanischen Kontinents. Die aktuellen Einwohnerzahlen schwanken zwischen 3,5 Millionen und geschätzten 5,2 Millionen und damit ist Addis Abeba die bevölkerungsreichste Stadt Äthiopiens und zugleich Afrikas zehntgrößte Stadt.

Seit den 1950er Jahren gilt Addis Abeba als inoffizielle Hauptstadt Afrikas mit Sitz der 1958 gegründeten Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Afrika sowie dem Hauptquartier der Afrikanischen Union, einem Zusammenschluss von 55 afrikanischen Staaten. Darüber hinaus sind in der Hauptstadt über 90 Konsulate ansässig. In Addis Abeba befinden sich neben einer 1950 gegründeten Universität, Kunst- und Musikschulen sowie zahlreiche Forschungseinrichtungen.

Die Gründung und Geschichte von Addis Abeba – der Hauptstadt von Äthiopien

Die Geschichte Addis Abebas beginnt im Grunde erst offiziell mit der Gründung der Stadt im 19. Jahrhundert. Auch wenn bereits der Legende nach um 980 vor Christus das abessinische Kaiserreich im Hochland von Abessinien gegründet wurde, hatte das Kaiserreich über Jahrhunderte hinweg keine feste Hauptstadt. Bevor das heutige Addis Abeba gegründet wurde, hieß der Ort Finfinne, was die Nähe zu heißen Quellen bedeutete.

Ab 1881 hatte sich der äthiopische Kaiser Menelik II. und seine Frau Kaiserin Taytu Betul auf dem Berg Entoto, unweit der heutigen Hauptstadt, mit ihrem Regierungssitz niedergelassen. Diese Lage in Zentraläthiopien war für die Vereinigung der südlichen und nördlichen Teile des Landes unter der Herrschaft Kaiser Menelik II. wichtig und ferner hatte der Ort geschichtsträchtige Bedeutung als sagenumwobene Residenz der mittelalterlichen Könige. Seine Frau Taytu Betul verlegte 1886 jedoch die Residenz von den Hügeln ins Tal, wo sich die Stadt noch heute befindet. Gründe für die Verlegung waren wohl die Nähe zu den heißen Mineralquellen von Filwoha und die unangenehm niedrigen Temperaturen auf dem Berg Entoto. Die geographischen Gegebenheiten an diesem Ort boten jedoch auch den ausreichenden Platz für die Gründung einer Stadt. Kaiserin Taytu baute sich zunächst ein Haus in unmittelbarer Nähe der heißen Mineralquellen , wo sie und Mitglieder des königlichen Hofes vorzugsweise die Mineralbäder nutzten. Danach wurde die Umgebung von weiteren Mitgliedern des kaiserlichen Hofes und ihren Mitarbeitern besiedelt. Menelik II. ließ das Haus seiner Frau zum Kaiserpalast umbauen und erweitern und noch heute dient dieses Gebäude als Regierungssitz. Addis Abeba wurde zwischen 1889 und 1891 zu Äthiopiens Hauptstadt erklärt, zu dem Zeitpunkt als Menelik II. zum Kaiser von Äthiopien gekrönt wurde. Der bis heute sichtbare Dank des Kaisers sind die zahlreichen Eukalyptusbäume entlang der Straßen der Hauptstadt. Der erste Palast für den Kaiser Menelik II. wurde 1889 in der Stadt erbaut, die ersten Wasserleitungen wurden verlegt und das erste Telegraphenamt wurde eröffnet.

Erst 1892 wurde die Stadt von Menelik II. als Addis Abeba benannt und er machte sie gleichzeitig zur Hauptstadt Abessiniens. Auf Befehl des Kaisers siedelten sich nun Militärführer des Reiches zusammen mit ihren Familien in der Umgebung von Addis Abeba an. Es entstanden die sogenannten Sefers, dorfartige Militärsiedlungen, die der Stadt das Aussehen einer weitverbreiteten Dorflandschaft gaben. Die zahlreichen Sefers waren die Grundlage der späteren Stadtteile der modernen Stadt Addis Abeba. Zwischen 1905 und 1911 wurde unter anderem die erste Bank Abessiniens gegründet, Schulen entstanden, das erste Krankenhaus wurde eingeweiht und Industriebetriebe wurden angesiedelt.

Addis Abeba wurde 1936 während des Abessinienkrieges von italienischen Truppen besetzt und dadurch Teil des Italienisch-Ostafrika-Reiches. An diese Zeit erinnern noch zahlreiche Gebäude im italienischen Stil. Als ein Attentat des äthiopischen Widerstandes gegen den italienischen Generalgouverneur scheiterte, fand im Februar 1937 ein von italienischen Faschisten verübtes Massaker statt. Im April 1941 eroberten britische Truppen die Hauptstadt der italienischen Kolonie Abessinien. Danach kehrte Haile Selassie I., der Kaiser von Abessinien aus seinem Exil nach Addis Abeba zurück.

Klima und Durchschnittstemperaturen der Hauptstadt Äthiopiens

Das Klima in Addis Abeba ist aufgrund der Höhenlage der Hauptstadt ein subtropisches Hochlandklima, das seinen Einwohnern lange, warme und feuchte Sommer beschert, die Winter sind jedoch mild und trocken. In den Monaten Juni bis September erreichen die Regenfälle ihren Höhepunkt. In Äthiopiens Hauptstadt liegt die durchschnittliche Jahrestemperatur bei 15.6 Grad und es fallen 1874 mm Niederschlag innerhalb eines Jahres. Im Jahresverlauf liegen die Temperaturen üblicherweise zwischen 9 Grad und 24 Grad Celsius und selten liegen sie unter 6 Grad oder über 27 Grad Celsius.

Die Bevölkerung, Religionszugehörigkeit und Sprache in Addis Abeba

Die Bevölkerung der Stadt Addis Abeba hat sich seit 1950 annähernd verzehnfacht und damit gehört Addis Abeba zu den Städten weltweit, die am schnellsten wachsen. Man rechnet bis 2050 mit einem Anstieg der Bevölkerung auf ca. 13,2 Millionen.

In der weitläufigen Hauptstadt des Landes leben nahezu 80 verschiedene Stämme und Volksgruppen Äthiopiens, aber die Mehrheit der Bevölkerung stellt mit einem Anteil von ungefähr 60% die Amharen, traditionell die wichtigste staatstragende Volksgruppe des Landes.

Etwa 40% der in Addis Abeba lebenden Einwohner folgen dem Glauben der äthiopisch-orthodoxen Kirche, ca. 30% sind Moslems, ungefähr 20% sind Protestanten und Anhänger traditioneller afrikanischer Religionen bilden den Rest. Die äthiopisch-orthodoxe Kirche gilt geschichtlich als besonders bedeutsam, da das Land nach Armenien als der zweitälteste christliche Staat der Erde gilt.

In Addis Abeba gilt die Landessprache Amharisch, die bedeutendste Verkehrssprache Äthiopiens. Zugleich kommen noch etwas 80 weitere Sprachen vor und in der Hauptstadt hört man immer wieder auch englische, italienische, französische und arabische Sprachen heraus.

Addis Abeba – das wirtschaftliche Zentrum der Hauptstadt von Äthiopien

Die Hauptstadt liegt nahezu in der Mitte des Landes, im Herzen Äthiopiens, und die Stadt hat gute verkehrliche Anbindungen zu allen Teilen des Landes. Hier befindet sich der internationale Verkehrsflughafen der äthiopischen Hauptstadt, der als Drehkreuz und Heimatflughafen der staatlichen Fluggesellschaft Ethiopian Airlines dient, die sich im Übrigen zur profitabelsten und größten Fluggesellschaft Afrikas entwickelt hat. Die Industrie des Landes, die vornehmlich den lokalen Markt bedient, konzentriert sich in Addis Abeba.

In der Hauptstadt Äthiopiens liegt der „Mercato“, der größte Freiluftmarkt Afrikas, der ungefähr 13.000 Menschen Arbeit bietet. Es wird eine riesige Auswahl von Produkten aller Art angeboten, wobei der Markt nach Produktgruppen aufgeteilt ist. Auf dem Markt tummelt sich ein Querschnitt der äthiopischen Gesellschaft mit ihrer Geschäftstätigkeit, vom Bettler bis zum Geschäftsmann bzw. der Geschäftsfrau. Zahlreiche äthiopischen Stämme sind auf dem Markt ebenso vertreten und produzieren, handeln oder verkaufen hier alles Erdenkliche.

Armut in Addis Abeba der Hauptstadt von Äthiopien

Es ist jedoch nicht alles Gold was glänzt und die Armut ist in Äthiopiens Hauptstadt stets gegenwärtig. Im Stadtbild von Addis Abeba ist Reichtum in unmittelbarer Nachbarschaft zur Armut angesiedelt. In einigen Stadtteilen der Hauptstadt ist eine normale Trinkwasserversorgung und die Anbindung an die Elektrizität nicht gewährleistet. Viele Tausende Menschen müssen in der aufstrebenden Millionenstadt das Trinkwasser an öffentlichen Verteilerstellen zapfen oder aus verunreinigten Flüssen entnehmen. Entsprechend ungenügend ist die Kanalisation ausgebaut, so dass viele Einwohner öffentliche Latrinen benutzen müssen, die einige hundert Meter entfernt liegen. Seit dem rasanten Wachstum Addis Abebas in den 1960er Jahren konnte die Versorgung mit Wasser und Elektrizität dem stetigen Wachstum nicht mithalten. Auch wenn nicht alle Einwohner mit dem Wachstumstempo der äthiopischen Hauptstadt mithalten können, so gilt die Stadt als vergleichsweise sicher.