Spektakuläres Video: Italienische Küstenwache rettet Menschen mit Hubschrauber vom Dach

Von: Martina Lippl

Spektakuläres Video: Einsatzkräfte der Küstenwache retten zwei Menschen, die sich vor den Fluten auf ein Dach geflüchtet hatten. © Screenshot Twitter Guardia Costeria

Die Unwetter-Lage in Italien ist an der Adriaküste weiter dramatisch. Die italienische Küstenwache veröffentlichte ein Video von einer spektakulären Rettungsaktion.

Faenza – Innerhalb von wenigen Stunden verwandelten sich Felder in der italienischen Region Emilia-Romagna in Seenlandschaften. Tausende Menschen wurden von Wassermassen in ihren Häusern eingeschlossen. Bewohner flüchteten sich auf die Dächer ihrer Häuser und harrten dort bis zum Morgengrauen aus. In Faenza war die Situation bei dem Unwetter in Italien gespenstisch. Menschen riefen in der Dunkelheit verzweifelt um Hilfe, wie in einem Video auf Twitter zu sehen und zu hören ist. Der Strom war nach den heftigen Regenfällen in der Stadt komplett ausgefallen.

Überschwemmung in Italien: Küstenwache rettet zwei Menschen vom Dach eines Hauses

Zwei ältere Menschen harrten bis zum Mittwochmorgen, 17. Mao, eingeschlossen von den Wassermassen aus. Sie hatten sich vor den Fluten auf ein Hausdach geflüchtet. Die italienische Küstenwache rettete die beiden per Hubschrauber aus ihrer Notlage. Ein Video dokumentiert den spektakulären Einsatz des Hubschraubers „Nemo 12“. In den Aufnahmen ist unter anderem zu sehen, wie das Rettungsteam sich über dem Dach abseilt und dann einen Menschen nach dem anderen an Bord des Rettungshubschraubers transportiert.

Unwetter in Italien: Italienische Küstenwache unterstützt Katastrophenschutz

Die italienische Küstenwache unterstützt nach eigenen Angaben die Katastrophenschutzbehörde in der Emilia Romagna mit fünf Schnellbooten und 25 Soldaten der Seedirektion Ravenna. Seit Mittwochmorgen sind zwei Hubschrauber und zwei Teams der Tauchereinheit der Küstenwache in San Benedetto del Tronto einsatzbereit, heißt es in einer Pressemitteilung. Das auf dem Luftwaffenstützpunkt Pescara stationierte Flugzeug ATR42 - Manta ist demnach ebenfalls verfügbar und einsatzbereit.

Die ganze Nacht hindurch beteiligte sich das Personal der Küstenwache an den Rettungs- und Hilfsmaßnahmen für die Bevölkerung in der Gemeinde Faenza, indem es eigenes Personal in dem Gebiet und in der Rettungsleitstelle der Präfektur Ravenna einsetzte. Am Mittwochmorgen rettete der Hubschrauber „Nemo 12“ der Küstenwache in Faenza zwei ältere Menschen, die sich auf das Dach eines Hauses geflüchtet hatten.

Seit mehr als 24 Stunden laufen die Rettungseinsätze in den vom Unwetter betroffenen Gebieten. Mehr als 800 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind mit rund 270 Fahrzeugen in der Emilia-Romagna, sowie in den Marken im Einsatz. Auch vier Amphibienfahrzeuge und zwei Hubschrauber unterstützen die Teams. (ml)