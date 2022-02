Äthiopien: Der Vielvölkerstaat am Horn von Afrika

Teilen

Landschaft am Wasserfall des Blauen Nils © H.Tschanz-Hofmann / IMAGO

Äthiopien ist in vielerlei Hinsicht ein Staat der Superlative. Es ist dreimal so groß wie Deutschland und besitzt einmalige Landschaften. Aber auch Armut, Hungersnöte und Bürgerkriege beherrschen das Leben der Äthiopier.

Äthiopien ist mit über 80 ethnischen Gruppen und zahlreichen Sprachen ein Vielvölkerstaat.

ist mit über 80 ethnischen Gruppen und zahlreichen Sprachen ein Vielvölkerstaat. Die Hauptstadt Addis Abeba zählt zu den größten Metropolen Afrikas .

zählt zu den größten Metropolen . Es ist nicht nur Ursprungsland des Kaffees, sondern ist auch eines der Genzentren des modernen Menschen.

Addis Abeba – Mit einer Fläche von 1.104.300 Quadratkilometern zählt Äthiopien zu einem der größten Binnenstaaten im Norden Afrikas. Das Land steckt voller Kontraste. Einerseits birgt es kulturell wie landschaftliche wahre Schätze, andererseits sind hier auch Armut und Hungersnot weit verbreitet. Dabei gilt das Land historisch gesehen als Wiege der Menschheit.

Äthiopien: Frühgeschichte und Abessinisches Kaiserreich

Vor allem für Paläoanthropologen ist Äthiopien eine wahre Schatzkammer. So wird das ostafrikanische Land aufgrund von Funden sogenannter Vormenschen (Australopithecus afarensis) gerne auch als die „Wiege der Menschheit“ bezeichnet. Dazu zählt das 1974 in Hadar gefundene Skelett, das von Forschern auf den Namen „Lucy“ getauft wurde. Das Land gilt auch seit der Antike als der älteste durchgehende Staat Afrikas.

In der biblischen Geschichtsschreibung fand Äthiopien als das Reich von Aksum bereits Erwähnung. Tatsächlich wurde das Reich vom Stamm der Abessinen gegründet, die im ersten Jahrtausend vor Christus aus Südarabien auswanderten. Das Abessinische Kaiserreich bestand bis ins 20. Jahrhundert hinein. Die Hauptstadt Aksum wurde erstmals von Claudius Ptolemäus im 2. Jahrhundert nach Christus erwähnt. Unter König Ezana wurde das Christentum ab der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts zur Staatsreligion. Die Ausbreitung des Islams sorgte im 7. Jahrhundert allerdings für eine weitgehende Isolation des Christentums von der Weltkirche.

Äthiopien: Mittelalter und Kolonialzeit

Im Mittelalter breitete sich das Land unter der Dynastie der Zagwe nach Süden weiter aus. Von der Fürstenfamilie wurden unter anderem die elf Felsenkirchen in Roha in Auftrag gegeben, die heute noch zu den größten von Menschen aus Stein gehauenen Strukturen der Welt gehören. Die Zagwe-Dynastie nahm jedoch 1270 ein jähes Ende, da ihre Abstammung von König Salomon angezweifelt wurde. Unter dem Adligen Yekuno Amlak erblühte schließlich die Herrschaft der Salomoniden.

In den Folgejahrhunderten wurden die Kontakte nach Europa weiter ausgebaut. Im 16. Jahrhundert wurde eine drohende Islamisierung des christlichen Äthiopiens unter Mithilfe von portugiesischen Streitkräften verhindert. Der Kolonialismus führte dazu, dass Äthiopien sich immer wieder gegen die Einflussnahme europäischer Mächte wehren musste. Die erfolgreiche Abwehr erhöhte das Nationalbewusstsein der Äthiopier.

Äthiopien: Sozialistische Militärdiktatur und Dürrekatastraophe

1935 erklärte Mussolini Äthiopien den Krieg. Dem faschistischen Königreich Italien gelang ein vorübergehendes Ende des Abessinischen Kaiserreichs. Doch die italienische Vorherrschaft endete noch 1941, als Äthiopien durch britische und einheimische Truppen wieder befreit wurde. 1973 stürzte das Land jedoch aufgrund einer Dürrekatastrophe in eine hohe wirtschaftliche Krise. Nach Massendemonstrationen, Revolten und Streiks wurde 1974 Kaiser Haile Selassie gestürzt. Damit nahm auch das Abessinische Kaiserreich ihr Ende.

Das Militär bekam schnell Oberhand und sorgte dafür, dass im März 1975 die Monarchie in Äthiopien endgültig abgeschafft wurde. Es bildete sich mit der Unterstützung der Sowjetunion und Kubas eine sozialistische Militärdiktatur heraus. Doch aufgrund von Bürgerkriegen und weiteren anhaltenden Hungersnöten kollabierte das Regime 1991. Es kam zu einer politischen Koalition aus verschiedenen Befreiungsbewegungen. Die Revolutionäre Demokratische Front der Äthiopischen Völker übernahm die Macht und führte einen „ethnischen Föderalismus“ ein.

Nach fast 30 Jahren Krieg kam es im Mai 1993 zur Abspaltung Eritreas. Grenzstreitigkeiten sowie ökonomische Differenzen sorgten ab 1998 erneut für anhaltende Konflikte. Erst 2018 wurden die Spannungen zwischen Äthiopien und Eritrea in einem Friedensvertrag beigelegt. Dennoch kam es auch danach noch zu weiteren Protesten im Land. Da die Parlamentswahlen offiziell aufgrund der COVID-19-Pandemie verschoben werden musste, verschärften sich die Spannungen zwischen der Regionalregierung von Tigray und der Zentralregierung zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Im November 2021 wurde der landeweite Ausnahmezustand verhängt.

Äthiopien: Das politische System

Seit 1991 gilt Äthiopien als föderale parlamentarische Republik. Der Föderalismus selbst ist stark ethnisch geprägt. Der Staatspräsident ist das Oberhaupt der Regierung und wird vom Parlament gewählt. Allerdings hat dieser eher repräsentative Aufgaben. Die Regierung des Landes wird vom Ministerpräsidenten übernommen, der auch den Ministerrat ernennt.

Das Parlament besteht wiederum aus zwei Kammern: Das Bundeshaus und das Volksrepräsentantenhaus. Die Mitglieder werden wiederum direkt vom Volk für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Die juristische Instanz des Landes übernimmt das Oberste Bundesgericht in Addis Abeba.

Die Bundesverfassung wird zudem von einem Verfassungsrat überwacht.

Äthiopien: Fakten im Überblick

Hauptstadt: Addis Abeba

Amtssprache: Amharisch

Fläche: 1.104.300 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: 115 Millionen (Stand 2020)

Währung: Birr (ETB)

Verwaltungsgliederung: Zehn Regionen, zwei unabhängige Städte (Addis Abeba und Dire Dawa)

Religion: vorwiegend äthiopisch-orthodoxe Christen sunnitische Muslime

Äthiopien: Sprachen und Bevölkerung

Dass Äthiopien ein Vielvölkerstaat ist, zeigt sich auch an der Sprachenvielfalt des Landes. Über 80 Sprachen werden in der gesamten Republik gesprochen. Auf Bundesebene gilt Amharisch als Amtssprache (von etwa 19,8 Millionen Menschen gesprochen). Allerdings wurden 2020 noch weitere Sprachen als Amtssprachen zugelassen: Darunter Oromo (das von rund 25,5 Millionen Menschen gesprochen wird) sowie Tigrinya, Somali und Afar. Die Sprachen Äthiopiens gehören zwei großen Sprachfamilien an (allerdings mit ungleicher Verteilung): Nämlich dem Afroasiatischen (mit 99 Prozent) und dem Nilo-Saharischen.

Demografisch hat Äthiopien eine große und schnell wachsende Bevölkerungsentwicklung. Während zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch ca. 11 Millionen Menschen gezählt wurden, hatte sich die Zahl bis 1960 verdoppelt. 1987 lebten bereits 44 Millionen Menschen im Land und 2016 wurde eine Einwohnerzahlt von rund 100 Millionen geschätzt. Ursache ist die schnell steigende Lebenserwartung bei hoher Fertilität. Die Bevölkerung weist 120 ethnische Gruppen aus, deren jeweilige Größe von wenigen Hundert bis mehrere Millionen Menschen erreicht.

Äthiopien: Geografie und Städte

Äthiopien liegt in Ostafrika – am sogenannten Horn von Afrika – und ist mit seiner Fläche von 1.104.300 Quadratkilometern auch der zehntgrößte Staat des Kontinents. Das Land grenzt an Eritrea, den Sudan, den Südsuan, Kenia, Somalia und Dschibuti. Auch landschaftlich nimmt es eine Sonderrolle in Afrika ein. Denn 50 Prozent der Fläche liegt höher als 1.200 Meter. Manche Gebirgszüge gehen sogar bis 3.500 Meter hoch.

Entsprechend unterschiedlich fallen auch die klimatischen Bedingungen aus. Während es in den Hochebenen relativ kühl ist, kommt es in den Tiefebenen schon mal zu tropisch-heißen Wetterlagen. Jedoch sind die Temperaturschwankungen im Lauf des Jahres nur gering.

Die größten Städte Äthiopiens im Überblick (die Einwohnerzahl basiert auf Schätzungen aus dem Jahr 2016):

1 Addis Abeba: 3.352.000 Einwohner, Region: Addis Abeba

Addis Abeba: 3.352.000 Einwohner, Region: Addis Abeba 2 Gondar: 341.991 Einwohner, Region: Amhara

Gondar: 341.991 Einwohner, Region: Amhara 3 Merk’ele: 340.859 Einwohner, Region: Tigray

Merk’ele: 340.859 Einwohner, Region: Tigray 4 Adama: 338.940 Einwohner, Region: Oromia

Adama: 338.940 Einwohner, Region: Oromia 5 Hawassa: 318.618 Einwohner, Region: Süden

Hawassa: 318.618 Einwohner, Region: Süden 6 Bahir Dar: 297.794 Einwohner, Region: Amhara

Bahir Dar: 297.794 Einwohner, Region: Amhara 7 Dire Dawa: 285.000 Einwohner, Region: Dire Dawa

Dire Dawa: 285.000 Einwohner, Region: Dire Dawa 8 Dese: 198.428 Einwohner, Region: Amhara

Dese: 198.428 Einwohner, Region: Amhara 9 Jimma: 186.148 Einwohner, Region: Oromia

Jimma: 186.148 Einwohner, Region: Oromia 10 Jijiga: 164.321 Einwohner, Region: Somali

Äthiopien: Wissenswertes zum Land

Obwohl Äthiopien reich an Bodenschätzen ist (unter anderem Gold, Tantal, Platinmetalle, Kupfer, Chrom, Erze, Salze und Edelsteine), lebt ein Großteil der Bevölkerung unterhalb der absoluten Armutsgrenze. Zudem ist auch Kinderarbeit weit verbreitet. Exportschlager Nummer eins ist immer noch der Kaffee, der vor allem in Deutschland eine hohe Abnahme findet.

Daneben beherbergt Äthiopien noch weitere kulturelle Schätze, zu denen auch einige im UNESCO-Weltkulturerbe gelistet sind: Hierzu zählen unter anderem die imposanten Felsenkirchen von Lalibela, die Kaiserstadt Gondar mit Schlossbezirk und das Stelenfeld in Tiya. Ebenso ist die Stadt Harar mit ihren 90 Moscheen und dem Rimbaud-Haus ein Tipp für Äthiopien-Begeisterte.

Auch die Nationalparks (Awash, Mago und Nechisar) sind von beeindruckender Schönheit. Besonders reizvoll sind die heißen Quellen in Afar, der Fluss Awash mit seinen Wasserfällen, das Faltgebirge Semien, die Danakil-Senke sowie Schlucht und Wasserfälle des Blauen Nils.