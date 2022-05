Seltenes Naturspektakel: Vulkan Ätna spuckt weiße Dampfringe

Von: Martina Lippl

Spektakuläres Phänomen: Der Ätna spukt einen weißen Rauchkringel, wie ein Video auf Instagram zeigt (Screenshot). © screenshot instagram/etnaguide

Der Ätna auf Sizilien stößt in seinen ruhigen Phasen Dämpfe und Gase aus. Ein weißer Wirbelkringel über dem Krater stieg am Montag in den Himmel auf.

Catania – Es ist ein Naturschauspiel, wenn der Ätna Feuer und Asche kilometerweit in den Himmel schleudert. Der Vulkan auf der Insel Sizilien ist der aktivste in Europa. Alle paar Wochen kommt es zu Ausbrüchen auf dem 3.300 Meter hohen Berg. Wenn die glühende orangerote Lava in den Nachthimmel explodiert, ist das selbst für die Bewohnerinnen und Bewohner der Insel immer wieder beeindruckend.

Vulkan Ätna spuckt Lava, Asche und auch weiße Rauchringe

Doch auch in seiner eher ruhigen Phase kann der Ätna überraschen. Große weiße Ringe waren am Montag über dem Vulkan zu sehen. Die Wirbelringe sind faszinierend und stellen keine Bedrohung dar. Diese Rauchkreise können bis zu 200 Metern Durchmesser erreichen. Wie sie genau entstehen, ist, laut wetteronline.de, allerdings noch nicht abschließend geklärt. Wahrscheinlich bilden sich die Wasserdampfringe, wenn Gasblasen impulsartig durch einen engen Schlot gedrückt würden. Durch den Druck würden sie explodieren und den heißen Dampf nach oben treiben, erklärt das Wetterportal. Voraussetzung dafür sei natürlich ein kreisförmiger Schlot. Wenn der Dampfring auf die kalte Luft in der Atmosphäre trifft, kondensiert der Wasserdampf und wird ähnlich wie ein Kondensstreifen als weißer Dampf sichtbar. Die Schönheit ist oft nur von kurzer Dauer. Der Wind verbläst die einzigartige Form.

Das Video von den spektakulären Rauchringen haben Vulkanführer des Ätnas auf ihrem Instagram-Account namens etnaguide gepostet. Die Aufnahmen sind erstaunlich. So sehr, dass einige Nutzer die Echtheit bezweifeln. „Das ist eine nette Photoshop-Arbeit“, schreibt ein User. „Das Video ist gefakt. Man muss nur genau hinsehen“, ist in den Kommentaren zu lesen. Andere halten dagegen und sind einfach nur überwältigt von dem Naturschauspiel.

Vulkan Ätna: Video zeigt seltenes Naturspektakel

Ätna: Dampfringe seltenes Phänomen

Das Video der Ätna-Führer verbreitet sich auch via Twitter. Und so ist dort ein weiteres Foto von einem ungewöhnlichen verzwirbelten Rauchkringel zu finden. Das Foto stammt offenbar aus dem vergangenen Oktober. Der Wasserdampfring kondensierte um seine eigene Achse. Ein stilles Zeichen am Himmel. Doch der Ätna kann laut werden. Vergangenen Sommer war es Vulkan-Gebrüll, das die Bewohner auf Sizilien aus dem Schlaf riss. (ml)