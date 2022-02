Ätna-Vulkanausbruch auf Sizilien: Lavafontänen schießen in den Himmel - Spektakuläre Bilder veröffentlicht

Von: Martina Lippl

Teilen

Spektakulärer Ätna-Ausbruch: Lavafontäne von rund 500 Meter Höhe erhellten stundenlang den Nachthimmel. © Screenshot @INGVvulcani

Lavafontänen schießen 500 Meter in den dunklen Nachthimmel. Nach einer ruhigen Phase ist der Ätna auf Sizilien erneut ausgebrochen.

Catania – Der Ätna spuckt Asche und Lava. Der Vulkan auf der italienischen Insel Sizilien ist erneut ausgebrochen. Lavafontänen erhellten stundenlang den Nachthimmel. Eine Aschesäule mit zahlreichen vulkanischen Blitzen erreichte etwa eine Höhe von 10 Kilometern.

Ätna: Mehrere Lavaströme fließen ins Tal

Die erste Lavafontäne am Südostkrater wurde gegen 20.51 Uhr am Donnerstagabend beobachtet. Dann wälzten sich insgesamt drei Lavaströme den Berg hinab, twitterte das italienische L‘Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Das Institut warnte neben Asche und Gasen vor gefährlichen Gesteinsbrocken - pyroklastisches Material. Das Kratergebiet liegt auf einer Höhe von etwa 2.900 bis 3.000 Metern über dem Meeresspiegel. Das INGV hat wegen der aktuellen Aktivität eine Flugwarnung der Alarmstufe Rot herausgegeben. Auf den Flughafen Catania hat der Vulkanausbruch jedoch keine Auswirkungen. Der Betrieb geht dort ganz normal weiter. Inzwischen ist die Lavafontäne erloschen. Die etwa acht Kilometer hohe Eruptionswolke, die vom Krater ausgeht, hat sich über den Westsektor des Vulkans verteilt, berichtet die italienische Nachrichtenagentur ansa.it.

Ätna - der aktivste Vulkan in Europa

Es ist ein Naturschauspiel, wenn der Ätna Feuer und Asche spukt und glühende Lava über den Berg ins Tal fließt. Fotos von einem Ausbruch - besonders in der Nacht - sind beeindruckend. Der Vulkan Ätna auf der Insel Sizilien ist der aktivste in Europa. Forscher beobachten ihn sehr genau. Alle paar Wochen kommt es zu kürzeren Ausbrüchen. Lavablasen explodieren an der Oberfläche. Das ist laut Experten ein häufiges und harmloses Phänomen. Der Berg Ätna selbst ist über 3.300 Meter hoch und gehört zum Weltnaturerbe der Unesco. Der Name Ätna kommt aus dem Griechischen „Aitne“ und bedeutet: „Ich brenne“.

Der Vulkan Ätna brach zuletzt am 23. Oktober 2021 auf Sizilien aus. Im Februar 2021 sorgte ein Ätna-Ausbruch für spektakuläre Aufnahmen. In den sozialen Netzwerken teilten Nutzer Fotos und Videos des Naturschauspiels. 2018 erschütterte eine Serie von Erdbeben rund um den Vulkan Sizilien. Das Ausmaß der Zerstörung war enorm. (ml)