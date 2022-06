Schon über 300 Fälle: Zahl der Affenpockeninfektionen in Großbritannien nimmt immer mehr zu

Diese elektronenmikroskopische Aufnahme aus dem Jahr 2003, die von den Centers for Disease Control and Prevention zur Verfügung gestellt wurde, zeigt reife, ovale Affenpockenviren. © Cynthia S. Goldsmith/Russell Regner/CDC/AP/dpa

Wenn auch langsam, die Zahl der Affenpocken-Fälle nimmt zu. Vor allem in Großbritannien gibt es viele. Übers Wochenende kamen 77 neue dazu.

Update vom 7. Juli, 11.54 Uhr: Affenpocken sind nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) mittlerweile bei 80 Menschen in Deutschland bestätigt und gemeldet worden. Das Institut sprach am Dienstag auf seiner Internetseite von Nachweisen aus neun Bundesländern. Seit dem Freitag vor Pfingsten hat sich die Zahl der beim RKI erfassten Erkrankungen um 15 erhöht. Weiterhin heißt es: „Soweit bekannt, erkranken die meisten Betroffenen nicht schwer.“ Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Sonntag ist die Krankheit nun in rund 30 Ländern nachgewiesen, in denen das Virus sonst nicht kursiert. Es geht um mehrere Hundert Fälle.

Hierzulande ist die Virus-Infektion bisher in Berlin besonders häufig bestätigt worden: Die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung wies nach den aktuellsten verfügbaren Daten vom Freitag vor Pfingsten bereits 48 Fälle aus. Davon seien elf Patienten in ein Krankenhaus aufgenommen worden.

Erstmeldung vom 7. Juli 2022:

London - Die Zahl der Affenpockeninfektionen nimmt weiter zu. In Großbritannien sind nun 77 weitere Fälle von Affenpocken nachgewiesen worden. Damit steige die Zahl der im Vereinigten Königreich bestätigten Infektionen auf 302 (Stand: 5. Juni), teilte die britische Gesundheitsbehörde am Montag mit. Menschen, die einen Ausschlag bemerken und in den vergangenen drei Wochen möglicherweise Kontakt mit Infizierten hatten oder in Westafrika waren, sollten eine Sexualklinik aufsuchen, hieß es.

Bald über 1000 Fälle? Affenpockeninfektionen steigen weiter an

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Zahl der bestätigten Affenpocken-Fälle aus Ländern, in denen diese bislang sonst nicht vorkommen, bereits auf 780 gestiegen. Die Infektionen wurden vom 13. Mai bis 2. Juni aus 27 überwiegend westlichen Ländern gemeldet, wie die UN-Organisation am Sonntag in Genf mitteilte. Darin waren die neuen britischen und viele weitere Fälle etwa in Deutschland noch nicht enthalten. Also dürfte die Zahl mittlerweile nahe der 1000 liegen. Weiterhin seien hauptsächlich, aber nicht ausschließlich Männer betroffen, die Sex mit Männern haben, hieß es von der WHO.

Affenpocken: Drei neue Fälle in Baden-Württemberg

Auch in Baden-Württemberg sind drei neue Fälle von Affenpocken nachgewiesen worden. Das sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag in Stuttgart. Die betroffenen Menschen kämen aus dem Alb-Donau-Kreis, dem Kreis Ravensburg und Freiburg. Sie seien in häuslicher Isolation und nicht im Ausland gewesen. Die Schwere der Symptome sei nicht so, dass die Betroffenen ins Krankenhaus müssten, sagte der Sprecher. (md mit dpa)