Affenpocken-Übersicht: Die aktuelle Lage in Deutschland und in Europa

Von: Victoria Krumbeck

Seit Mai 2022 tritt neben dem Coronavirus eine weitere Erkrankung in Deutschland auf: Affenpocken. Das Robert-Koch-Institut meldet weiterhin steigende Zahlen.

Berlin – Die Affenpocken verbreiten sich immer weiter. Auch die Zahlen in Deutschland steigen immer weiter an. Am 21.07.2022 meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) genau 2.191 Fälle von Affenpocken. In Berlin sind die Zahlen auffällig hoch. Auch in den anderen europäischen Staaten steigen die Zahlen weiter an. Dabei trifft es neben Deutschland auch Spanien und das Vereinigte Königreich besonders stark.

Affenpocken in Deutschland: Infektionszahlen steigen weiter an

Das RKI meldete einen neuen Höchststand an infizierten Personen mit Affenpocken: 2.191 Fälle wurden bis heute registriert. Damit steigt die Zahl der an Affenpocken Erkrankten weiterhin an. Unter den Infizierten wurden bislang nur fünf Frauen gemeldet. Kinder sollen sich nach Angaben des RKI noch nicht angesteckt haben.

Wie der epidemiologische Bericht des RKI zeigt, wurden etwa 80 Prozent der weltweiten Affenpocken-Fälle in Europa gemeldet. Mit Stand 14.07.2022 wurden allein über 1.000 Fälle in Berlin gemeldet. Damit leben fast die Hälfte der infizierten Personen in der deutschen Hauptstadt. Die kommunale Inzidenz liegt bei 28. Mit weitem Abstand folgt Nordrhein-Westfalen, das in der vergangenen Woche eine Fallzahl von über 300 an das RKI meldete, sowie Bayern mit etwas über 100 Fällen. Bremen und Thüringen meldeten die wenigsten Fälle mit jeweils drei Infizierten.

Affenpocken in Europa: Spanien und das Vereinigte Königreich am stärksten betroffen

Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurden durch das europäische Überwachungssystem „TESSy“ bis zum 19. Juli genau 9.281 fallbasierte Zahlen aus 29 Ländern gemeldet. Am stärksten betroffen sind Spanien, das Vereinigte Königreich und Deutschland. Spanien führt das Ranking mit 2.653 gemeldeten Fällen an. Gefolgt von dem Vereinigten Königreich mit 2.116 gemeldeten Infektionen. Dahinter liegt Deutschland mit 1.859 Fällen. Die Zahlen der WHO werden wöchentlich veröffentlicht. Das Infektionsgeschehen wird daher verzögert abgebildet, was die Fallzahldifferenz zwischen dem RKI und der WHO erklärt.

Frankreich, Niederlande, Portugal, Italien, Belgien und die Schweiz meldeten deutlich weniger als 1.000 Fälle. Die Fallzahlen bewegen sich in den Staaten zwischen 195 und 350 Infizierten. In den skandinavischen Staaten, den osteuropäischen und den Balkanstaaten liegen die Fallzahlen deutlich unter 100. Norwegen übermittelte 43 Infizierte an das europäische Überwachungssystem. In Polen sind es 40 und Kroatien vermeldete 6 Personen, die sich mit Affenpocken infizierten.

Affenpocken: Ansteckung, Verlauf und Impfung

„Nach derzeitigem Wissen ist für eine Übertragung des Erregers ein enger Kontakt erforderlich“, schreibt das RKI auf ihrer Homepage. Affenpocken können durch den Kontakt mit Körperflüssigkeiten, den typischen Hautveränderungen von Infizierten und durch sexuelle Aktivitäten übertragen werden. Die Ansteckungszeit beträgt etwa 5 bis 21 Tage. Infizierte Personen zeigen häufig typische Krankheitssymptomen wie Fieber-, Kopf-, Muskelschmerzen, geschwollenen Lymphknoten und fühlen sich abgeschlagen. Dazu können schmerzhaften Hautveränderungen auftreten wie Flecken, die sich zu Pusteln entwickeln und danach verkrusten und abfallen. Wie beim Coronavirus können die Symptome unterschiedlich stark ausgeprägt sein.

Die meisten Menschen erholen sich nach mehreren Wochen. Eine Quarantäne kann bis zu drei Wochen dauern. Gegen Affenpocken gibt es einen Impfstoff. Diesen empfiehlt die Stiko nur bestimmten Personengruppen. Allen voran Personen, die bereits mit einer infizierten Person Kontakt hatten. Auch Männer, die Sex mit anderen Männern haben und ihre Partner häufig wechseln, wird eine Impfung empfohlen. (vk)