Affenpocken in Deutschland: So gefährlich ist eine Ansteckung

Die Handflächen eines Affenpockenpatienten zeigen einen Ausschlag. © -/CDC/Brian W.J. Mahy/dpa/Archiv

Seit Tagen treten immer mehr Fälle der Affenpocken auf. Auch in Deutschland. Experten sind besorgt, doch eine neue Pandemie ist nicht in Sicht. Wie tödlich und ansteckend die Krankheit ist.

Berlin – Affenpocken machen derzeit in vielen europäischen Ländern die Runde. Zuerst gab es auffallend viele Infektionen in Großbritannien, doch seit einigen Tagen kommen auch immer mehr Fälle in anderen Ländern hinzu – auch in Deutschland. Bisher wurden drei Fälle offiziell bestätigt, doch Experten rechnen damit, dass es schnell mehr werden könnten. Alle wichtigen Informationen zu den Affenpocken im Überblick. Während die Symptome er Affenpocken ähnlich zu normalen Pocken sind und unter anderem mit Fieber beginnen, fragen sich immer mehr Menschen, wie gefährlich eine Ansteckung tatsächlich ist.



Wie Experten keine Pandemie mit Affenpocken erwarten und wie tödlich die Krankheit ist, lesen Sie bei kreiszeitung.de.

Führende Wissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation und des RKI geben derweil vorsichtig Entwarnung: Wie gefährlich die Affenpocken für den Menschen werden können, ist indes überschaubar. Die Virusvariante, die sich derzeit in Europa ausbreitet, verursacht laut britischer Behörden meistens nur milde Symptome. Allerdings seien auch schwere Verläufe möglich.