Affenpocken erstmals bei einem Kind in Deutschland nachgewiesen

Das Robert-Koch-Institut bestätigte, dass sich nun in Deutschland ein Kind an Affenpocken angesteckt hat (Symbolbild). © IMAGO/Christian Ohde

Erstmals gibt es laut RKI-Bericht in Deutschland eine Affenpocken-Infektion bei einem Kleinkind. Unklar war zunächst, wie sich das Mädchen ansteckte.

Berlin - Als im Mai die ersten Affenpocken-Fälle in Deutschland bekannt wurden, fühlten sich manche an den Beginn der Coronavirus-Pandemie erinnert. Doch aktuell gehen die Fallzahlen tendenziell eher nach unten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) bestätigte in seinem Lagebericht vom Dienstag allerdings, dass erstmals in Deutschland ein Kleinkind an Affenpocken erkrankt ist.

Affenpocken-Fallzahlen in Deutschland: Erstmals Infektion bei Kind bestätigt

Am Dienstag waren insgesamt 3505 Affenpockenfälle aus allen 16 Bundesländern an das RKI gemeldet worden. Die Zahl der übermittelten Fälle ist demnach seit Anfang August leicht rückläufig. Allerdings wies das RKI darauf hin, dass sich das Infektionsgeschehen lokal unterschiedlich entwickle und deshalb noch nicht abschließend feststehe, ob sich der Rückgang der Fallzahlen weiter fortsetze.

Der RKI-Bericht weckte aber aus anderen Gründen die Aufmerksamkeit. Denn erstmals wurde in Deutschland bei einem Kind eine Affenpocken-Infektion bestätigt. „Der Fall wurde Anfang September bekannt und befindet sich derzeit noch in der Abklärung“, teilte das RKI mit. Der niedersächsische Landkreis Verden hatte bereits am Freitag darüber berichtet. Laut RKI-Daten ist das Kind weiblich und maximal vier Jahre alt. Das genaue Alter wurde wegen der ärztlichen Schweigepflicht nicht genannt. Zwar bestand bereits Anfang August Verdacht auf Affenpocken bei einem Kind in Baden-Württemberg, doch der Befund bestätigte sich damals nicht.

Kind mit Affenpocken: Behörden gehen von einer Übertragung innerhalb der Familie aus

Der Verlauf der Infektion verläuft offenbar mild. Es seien bisher lediglich kleinere, für die Erkrankung typische Hautveränderungen aufgetreten, dem Kind gehe es aber gut, hieß es in einer Mitteilung. Noch ist unklar, wie sich das Kind angesteckt hat. Das Gesundheitsamt recherchiert derzeit die Übertragungswege. Allerdings geht die Behörde aktuell von einer Übertragung innerhalb der Familie oder über den engen Bekanntenkreis aus, da das Mädchen noch keinen Kindergarten oder eine andere Gemeinschaftseinrichtung besuchte. Derzeit ist das Kleinkind mit seiner Familie in Quarantäne.

Die Übertragung von Affenpocken erfolgt durch engen körperlichen Kontakt. Die meisten Fälle traten bislang bei Männern auf, die Sex mit Männern haben. In diesem Zusammenhang hatte etwa Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bereits vor einer Stigmatisierung schwuler Männer gewarnt. „Das Risiko, sich mit Affenpocken zu infizieren, ist nicht auf sexuell aktive Menschen oder Männer, die Sex mit Männern haben, beschränkt. Jeder, der engen körperlichen Kontakt mit einer ansteckenden Person hat, kann sich infizieren“, informiert das Robert-Koch-Institut auf seiner Seite. Bislang sind nur 14 Infektionen bei Frauen und drei Fälle bei männlichen Jugendlichen bekannt (bme/AFP).