Affenpocken schlimmer als gedacht? WHO irritiert mit ungewöhnlichem Vorgehen bei Notfallausschuss

Von: Anna Lorenz

Aus Sorge wegen der sich häufenden Affenpocken-Infektionen berief die WHO nun ein zweites Mal in kurzer Zeit einen Notfallausschuss ein. Diskutiert wurde, ob wegen des Virus die höchste Alarmstufe nötig wird.

Genf – Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hielt am Donnerstag, 21. Juli, zweiten Mal innerhalb von vier Wochen eine Sitzung des Notfallausschusses ab. Grund waren die gegenwärtigen Fälle weltweiter Infektionen mit dem Affenpocken-Virus. Dieses ungewöhnliche Vorgehen birgt Irritationspotenzial, beriet man doch insbesondere darüber, ob die Situation eine größere Bedrohung der öffentlichen Gesundheit darstelle und eine „Notlage von internationaler Tragweite“ ausgerufen werden solle.

Affenpocken: WHO-Chef sorgt sich um Männer: „Ihr Leben ist bedroht“

WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte zum Auftakt der Beratung, er sei weiterhin besorgt über den Anstieg der Infektionen, sowie darüber, dass weitere Länder Fälle gemeldet hatten, wenn es in einigen Nationen auch einen rückläufigen Trend gebe. Die US-Gesundheitsbehörde CDC meldete mehr als 15 000 bestätigte Affenpockenfälle in diesem Jahr, die überwiegende Mehrheit in mehr als 60 Ländern, in denen Affenpocken bislang unbekannt waren (Stand: 20. Juli 2022). In Deutschland waren es laut des Robert Koch-Instituts (RKI) rund 2200 Fälle (Stand: 21. Juli 2022).

Problematisch bei den Eindämmungsbemühungen sei, dass vor allem Männer, die Sex mit Männer haben, von Affenpocken betroffen sind. „In einigen Ländern werden sie diskriminiert und ihr Leben ist bedroht“, sagte Tedros. „Es besteht die reale Sorge, dass Männer, die Sex mit Männern haben, stigmatisiert oder für den Ausbruch verantwortlich gemacht werden können, was es schwieriger mache würde, die Fälle zu überwachen und den Ausbruch zu stoppen.“

WHO berät über „Notlage“ wegen Affenpocken

Das Ausrufen einer Notlage ist die höchste Alarmstufe der WHO bei Gesundheitsbedrohungen. Dies soll in der Konsequenz Regierungen zu Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung animieren. Ob und welche Maßnahmen konkret ergriffen werden, entscheidet indes jedes Land für sich. Bisher gab die WHO noch kein Statement zu den Ergebnissen ihrer Beratungen ab; erfahrungsgemäß ist es in den kommenden Tagen zu erwarten. Dass die Organisation in so kurzer Zeit zwei Notfallausschusssitzungen durchführt, lässt allerdings nicht darauf schließen, dass die Affenpocken alsbald von der Bildfläche verschwinden werden. (askl mit dpa)