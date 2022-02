Neues Brunnen-Drama: Kind (6) sitzt in 15 Metern Tiefe fest - Probleme bei Rettungsaktion

Teilen

Drama in Afghanistan: Ein Kind (6) ist in einem Brunnen in 15 Metern Tiefe gefangen. © Twitter / Al Jazeera Mubasher

In einem im Netz kursierenden Clip ist die Stimme des Jungen zu hören. Die afghanischen Retter kämpfen mit technischen Problemen. Der etwa 6-Jährige sitzt offenbar seit gut zwei Tagen fest.

Kabul - In Afghanistan* ist ein Kind seit mindestens zwei Tagen in einem Brunnen gefangen. Ein ungefähr sechs Jahre alter Junge ist im Bezirk Dschaldak (Provinz Sabul) in das Loch gefallen. Das bestätigten zwei Vertreter der regierenden militant-islamistischen Taliban der Nachrichtenagentur dpa am 17. Februar.

Bisher seien vier Rettungsversuche fehlgeschlagen. Es habe zuletzt auch Probleme mit den eingesetzten Maschinen gegeben. In Kürze solle aber neues Gerät aus der Nachbarprovinz Kandahar eintreffen. Die Behörden versuchten ihr Bestes und setzten alle verfügbaren Mittel ein, um den Jungen zu retten, hieß es weiter.

Brunnen-Drama in Afghanistan: Dorfbewohner scheitern bisher mit Rettung - Junge wird schwächer

Auch die Dorfbewohner versuchten es mit verschiedenen Geräten, seien bisher aber noch nicht erfolgreich gewesen. Der Junge sei inzwischen schwächer, aber die Rettungskräfte könnten weiter seine Stimme hören. In diesem unter anderem auf Twitter von dem Sender Al Jazeera verbreiteten Clip ist offenbar die Stimme des Jungen zu hören:

Junge seit zwei Tagen in Brunnen gefangen

Er sei mit Wasser und etwas Essen versorgt worden. Die Rettungsarbeiten würden dadurch erschwert, dass der Brunnen generell sehr eng sei, eine leichte Kurve habe und auch ein größerer Stein den Zugang blockiere. Anfangs sei das Kind in sieben oder acht Meter Tiefe gewesen, aber nach Rettungsversuchen von Dorfbewohnern befinde es sich nun wohl auf etwa 15 Meter Tiefe. Es habe kleinere Verletzungen erlitten.

In sozialen Medien verbreitet Fotos zeigen die Gegend, in denen sich das Unglück ereignete:

Ambulanzen seien vor Ort. Es werde unter anderem versucht, ein zweites Loch schräg zum Brunnen zu graben, um zu dem Kind vorzudringen. Auf in sozialen Medien geteilten Videos und Bildern war zu sehen, dass Bagger eingesetzt wurden. Erst kürzlich fiel in Marokko ein Junge in ein mehr als 30 Meter tiefes Loch - er konnte nur noch tot geborgen werden. (dpa/frs) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA