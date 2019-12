Neues Kreuzfahrtschiff „Aida Mira“ sagt erste Reise in letzter Minute ab - Passagiere bereits an Bord

Kurz vor knapp sagt der Kapitän der neu getauften „Aida Mira“ die erste Reise auf dem Kreuzfahrtschiff ab. Alle Passagiere hatten bereits gezahlt und waren an Bord. Die Kritik ist groß.





Palma de Mallorca - Das hatten sich die Passagiere der „Aida Mira“ anders vorgestellt: Am Samstagabend wurde das neue Kreuzfahrtschiff in Palma de Mallorcagetauft, am Sonntag sollte es den Hafen verlassen. Doch es kam ganz anders. Am Sonntagnachmittag gab der Kapitän Manuel Pannzek über die Lautsprecher an Bord bekannt, dass das Schiff doch nicht abfahrbereit sei. Die geplante Vier-Tage-Tour im westlichen Mittelmeer muss warten, bis Mittwoch bleibt das Schiff noch in Mallorca.

Kapitän der „Aida Mira“ sagt Reise ab - alle Passagiere bereits an Bord

Ein gänzlich schlechter Zeitpunkt für eine Absage hinsichtlich der Tatsache, dass sich bereits alle Passagiere an Bord des Kreuzfahrtschiffes befanden und das Auslaufen erwarteten. Doch welchen Grund gab es, trotz der gegebenen Umstände die Reise noch in letzter Minute abzusagen? Wie der Kapitän an Bord mitteilte, müssten einige Bereiche erst noch fertiggestellt werden. Kurz gesagt: Das Schiff ist noch gar nicht komplett umgebaut.

Damit könne die Crew den Gästen nicht den Aida-Standard im vollen Umfang bieten. Das soll sich nun in den nächsten Tagen ändern. Passagiere können entweder bleiben und bis zur Fertigstellung warten oder wieder nachhause reisen. Sie würden in jedem Fall ihr Geld zurückbekommen.

Passagiere üben große Kritik - Zustände auf „Aida Mira“ sollen mangelhaft gewesen sein

Die „Aida Mira“ ist das 14. Schiff der Aida-Flotte, aber kein Neubau. Laut Informationen der Bild seien am Sonntag auf dem Kreuzfahrtschiff gleich mehrere Probleme aufgetreten: Das Wasser in den Duschen sei entweder extrem heiß oder kalt gewesen, die Minibars noch dreckig. Einige Getränkespender sollen nicht funktioniert haben. Auch der Service soll nicht optimal gewesen sein.

Die Kritik der Passagiere ließ nicht lange auf sich warten, ob an Bord oder in den sozialen Medien: „Wie kann man sonst professionell sein und bei der AIDAmira so unterdurchschnittlich arbeiten. Technik, Servicelevel, Personal, Essen, Kabinen ein Desaster. Verstopfte WC, nasser Teppich“, schrieb zum Beispiel eine entsetzte Passagierin.

