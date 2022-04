Airline-Mitarbeiter stoßen mit Schnaps an – Staatsanwaltschaft in der Türkei ermittelt

Viele Schnapsgläser auf einem silbernen Tablett (Symbolfoto). © Zoltan Okolicsanyi/imago

Nach einem Post in den sozialen Medien wird gegen Mitarbeiter einer Fluggesellschaft ermittelt. Es drohen ihnen Haftstrafen in der Türkei.

Istanbul – Die Staatsanwaltschaft in der Türkei habe Ermittlungen wegen Aufwiegelung zu Hass und Feindschaft sowie wegen Herabwürdigung in einem Beitrag in den sozialen Medien eingeleitet, berichtete die regierungsnahe Nachrichtenagentur Demirören Haber Ajansi (DHA) am Freitag.

Mit Anis-Schnaps angestoßen – jetzt droht Haftstrafe in der Türkei

Auslöser ist ein Foto in den sozialen Netzwerken, das Mitarbeiter einer Fluggesellschaft auf ihren Accounts geteilt hätten. Screenshots, die in anderen türkischen Medien verbreitet werden, zeigten eine Gruppe um einen Tisch versammelt, die mit Anis-Schnaps-Gläsern anstießen. „Besondere Kadir-Nacht. Möge mein Gott es annehmen“, so soll der Kommentar zum Foto gelautet haben.

Die sogenannte Kadir-Nacht hat eine besondere Bedeutung im Islam. Dem Glauben zufolge sollen dem Propheten Mohammed in dieser Nacht erstmals Verse aus dem Koran offenbart worden sein. Die Nacht gehört zu den Höhenpunkten des Fastenmonats Ramadan. Für Muslime in aller Welt ist sie die heiligste aller Nächte im gesamten Jahr. In den meisten islamischen Ländern feiern die Gläubigen die Lailat al Quadr in der 27. Nacht des heiligen Monats.

Bei den Betroffenen soll es sich laut DHA auch um Mitarbeiter von Fluggesellschaften handeln. Der Billigflieger Pegasus Airlines veröffentlichte am Donnerstag eine Erklärung, es würden Maßnahmen zu einem Post ergriffen, der „religiöse Gefühle“ verletzt habe. (ml/dpa)