Schwangere Frau riecht nach Alkohol – und attackiert Flughafen-Mitarbeiterin

Eine Schwangere griff an einem Flughafen im US-Bundesstaat Georgia offenbar eine Mitarbeiterin einer Fluggesellschaft an (Symbolbild). © IMAGO / agefotostock / quintanilla

Eine mutmaßlich Schwangere darf wegen aggressivem Verhalten und Alkoholkonsum nicht in ein Flugzeug steigen – und attackiert daraufhin eine Flughafenangestellte.

Atlanta – Eine offenbar Schwangere hat am vergangenen Sonntag (30. April) am Flughafen Atlanta in den USA eine Mitarbeiterin angegriffen. Die Airline-Angestellte hatte der 29-Jährigen zuvor wegen ihres aggressiven Verhaltens das Boarding verweigert. Ein in den sozialen Medien kursierendes Video zeigt, wie die beiden Frauen nach einem kurzen Handgemenge am Boden liegend kämpfen.

Airline-Angestellte verweigert einer Schwangeren das Boarding wegen aggressiven Verhaltens

Das Boarding am Gate D2 des Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport verlief an dem Sonntag alles andere als geordnet: Eine 29-jährige Schwangere hatte erfahren, dass das Flugzeug ohne sie abheben würde. Die Reisende habe nach Alkohol gerochen und sei durch aggressives Verhalten aufgefallen, begründete die zuständige Airline-Mitarbeiterin ihre Entscheidung, dem lokalen TV-Sender Fox5 Atlanta zufolge.

Sie werde die Mitarbeiterin verprügeln, sofern sie nicht in das Flugzeug einsteigen dürfe, soll die 29-Jährige daraufhin zu umstehenden, unbeteiligten Passagieren gesagt haben. Die Frau teilte zudem mit, dass sie im sechsten Monat schwanger sei, was ihr darauffolgendes Verhalten umso verblüffender machte.

Mutmaßlich Schwangere greift Flughafenangestellte an und wird verhaftet

In einem auf Twitter geteilten Video sind Handgreiflichkeiten der beiden Damen zu sehen, die sich zunächst im Stehen attackieren und dann auf den Boden fallen, bis die mutmaßlich Schwangere die Flughafenangestellte in eine Art Würgegriff nimmt. Im Anschluss versuchen unbeteiligte Reisende, die Angreifende von der Flughafenmitarbeiterin zu trennen. Die Interaktion der Reisenden und der Airline-Mitarbeiterin, die zu dem Handgemenge führten, sind im Video indes nicht zu sehen.

Die Ergänzung des Social-Media-Kanals „Everything Georgia“, dass beide Frauen auf die „No-Fly“-Liste kamen, konnte nicht bestätigt werden. Ebenso ließ sich zunächst nicht verifizieren, ob die Angreiferin tatsächlich schwanger war. Die 29-Jährige wurde noch vor Ort verhaftet und sitzt Medienberichten zufolge gegen eine Kaution von 1.500 US-Dollar im Gefängnis von Clayton County ein.

Erst kürzlich attackierte ein Passagier die Flugzeug-Crew mit einem abgebrochenen Löffel. Gewalt wird in den USA zu einem immer größeren Problem. Im Jahr 2020 gab es um sechs Prozent mehr Fälle schwerer Körperverletzung als noch im Vorjahr, wie eine Studie der überparteilichen Organisation Council on Criminal Justice zeigte. Die Mordraten in US-Großstädten kletterte demnach im gleichen Zeitraum um 30 Prozent.