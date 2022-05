Deutsche Touristen in Niederlande-Mord verwickelt? „Aktenzeichen XY“ sucht nach Urlaubern

Erkennen Sie sich oder Bekannte auf diesem Bild wieder? Die niederländische Polizei bittet mutmaßlich deutsche Touristen, sich zu melden. © Screenshot/ZDF/Aktenzeichen XY

„Aktenzeichen XY International“ – Die niederländische Polizei bittet deutsche Zeugen, sich im Fall einer Leiche in den Dünen in den Niederlanden zu melden.

Egmond aan Zee - Die niederländische Polizei sucht dringend drei deutsche Touristen, die bei der Aufklärung eines Verbrechens helfen könnten, wie aus einer Pressemitteilung von „Aktenzeichen XY“ hervorgeht. In der ZDF-Sendung vom 11. Mai 2022 wurden Kameraaufnahmen eines mutmaßlich deutschen Ehepaares gezeigt, die möglicherweise zu den Ermittlungen beitragen können.

„Aktenzeichen XY International – Tod in den Dünen“: Niederländer wird am Nordseestrand ermordet

Ein 56-jähriger Niederländer aus der Stadt Alkmaar fuhr am 17. April 2022 morgens mit dem Bus in das Nachbardorf Egmond aan Zee, wie die Kameraaufnahmen aus der „Aktenzeichen XY“-Sendung zeigen. Der knapp 40 Kilometer von Amsterdam entfernte Ort an der holländischen Nordseeküste ist auch bei deutschen Touristen ein beliebtes Reiseziel.

Ein paar Kilometer entfernt wurde am Nachmittag die Leiche eines 56-jährigen Restaurantmitarbeiters von einem deutschen Touristen in den Dünen gefunden. Neben seiner Kleidung fehlt eine Kniebandage und sein Rucksack. Die niederländische Polizei bittet den deutschen Zeugen, sich zu melden.

Leiche in den Dünen bei Egmond aan Zee nahe Amsterdam – Tatverdächtiger bereits verhaftet

Fünf Tage später konnte bereits ein 29-jähriger Tatverdächtiger aus dem Ort verhaftet werden, wie der ZDF-Moderator der Sendung „Aktenzeichen XY“ Rudi Cerne berichtet. Ob der Verdächtige tatsächlich mit dem Verbrechen zu tun hat, werde allerdings derzeit noch ermittelt.

Zeugenaufruf Das Touristen-Paar ebenso wie der Zeuge, der den Toten in den Dünen gefunden hat, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das BKA Wiesbaden telefonisch unter 0611-5518140 entgegen.

Mutmaßlich deutsches Touristen-Paar wird von der niederländischen Polizei gesucht

In der „Aktenzeichen XY“-Sendung abgespielte Kameraaufnahmen zeigen ein mutmaßlich deutsches Paar, das nun von der niederländischen Polizei gebeten wird, sich zu melden. In einer Buchhandlung haben die Zeugin und der Zeuge einen Tag nach der Tat das gefundene Handy des Opfers abgegeben. (jn)