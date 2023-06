Blockade auf der Europabrücke in Tirol: „Klima-Shakira“ bremst Urlaubsverkehr aus

Von: Karolin Schäfer

Klima-Aktivisten sorgen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich für Chaos. Mitglieder der Bewegung blockieren die Europabrücke in Tirol.

Innsbruck – Sie kleben sich auf die Straße und stoßen vor allem bei Autofahrer auf Unverständnis: Mitglieder der Klima-Bewegung „Letzte Generation“ blockierten zuletzt den Verkehr in Österreich. Nun wurden im Nachbarland erneut Autofahrer auf einer Brücke aufgehalten.

Österreich: „Letzte Generation“ blockiert Europabrücke auf der Brennerautobahn

Die Aktivisten haben am Donnerstagvormittag (15. Juni) die Europabrücke auf der Brennerautobahn (A13) in Nordtirol blockiert, berichtete Stol.it. Die Brücke südlich von Innsbruck gilt als eine der wichtigsten Nord-Süd-Verkehrsadern Europas. Das Verkehrsaufkommen ist hoch, besonders jetzt zur Urlaubszeit.

Mehrere Aktivisten sollen sich ab 11.30 Uhr auf die Fahrbahn gesetzt haben. Damit kam der Verkehr in Richtung Süden zum Erliegen. Ein Aktivist klebte sich an der Autobahn fest und musste von den Einsatzkräften entfernt werden, schilderte Polizeisprecher Stefan Eder der APA.

„Letzte Generation“ legt Verkehr auf Europabrücke lahmt: Auch „Klima-Shakira“ ist dabei

Mit dabei war offenbar auch die deutsche Aktivistin Anja Windl, berichtete heute.at. Die Studentin gilt als Gesicht der „Letzten Generation“ in Österreich. Im Netz wurde die junge Frau als „Klima-Shakira“ bekannt. Zuletzt drohte Windl die Abschiebung nach Bayern. Die Blockade wurde für Lkw- und Autofahrer zur Geduldsprobe. Viel Zeit hatte ein Autofahrer aber offenbar nicht, denn er versuchte sich einfach an dem Stau vorbeizudrängen. Dies sei dem Bentley-Fahrer laut allerdings nicht gelungen.

Autos und LKW fahren zwischen Patsch und Schönberg am Brenner (Autobahn A13) über die Europabrücke. Die „Letzte Generation“ blockierte hier den Urlaubsverkehr. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Besonders lang hielt der Stillstand auf der Europabrücke jedenfalls nicht. Innerhalb einer halben Stunde soll die Blockade aufgehoben worden sein, meldete die Polizei. Zwischenzeitlich reichte der Stau bis zur Inntalautobahn (A12).

Zuvor hatten die Klima-Aktivisten die Innbrücke in Innsbruck blockiert, berichtete heute.at. Die Aktionen der „Letzten Generation“ finden im Rahmen einer Protestwoche rund um Innsbruck statt. Jeden Tag werden wichtige Verkehrsknoten lahmgelegt, teilweise kleben sich Aktivisten auf die Fahrbahn.

Klima-Aktivisten in Österreich: Kritik aus der Politik

Seitens der österreichischen Politik gab es viel Kritik an den Aktionen der Klima-Bewegung. „Der Klebe-Aktivismus gleitet immer weiter von sinnvollem Diskurs ab. Wer dermaßen achtlos andere gefährdet, muss mit härteren Strafen rechnen“, sagte Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP).

Angesichts dessen erklärte die Tiroler Polizei am Dienstag (13. Juni), man könne eine solche Blockade nur „nach strengster Abwägung der beeinträchtigten Rechtsgüter mit dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit“ auflösen. Staus seien dagegen „keine ausreichende Rechtsgrundlage“ – auch, wenn die Versammlung vorher nicht angemeldet wurde. Dennoch wurden für die Aktionen rund um Innsbruck mehr als 150 Anzeigen gestellt, berichtete APA. Zuletzt beschmierten Klima-Aktivisten in Schweden ein Kunstwerk von Monet mit Farbe. (kas)