„Tyre Extinguishers“ lassen als Klima-Aktion weltweit Luft aus SUV-Reifen – etliche Fälle in Deutschland

Von: Ines Baur

Ein Geländewagen sollte nicht innerstädtisch die Luft verschmutzen. Um ihn aufzuhalten, lassen Aktivisten ihm einfach Luft aus den Reifen. © Jaguar Land Rover/dpa-mag

Man geht aus dem Haus, möchte sich ins Auto setzen und losfahren. Doch der SUV hat einen Platten. Umweltaktivisten, sogenannte Tyre Extinguishers, lassen in Großstädten die Luft aus SUV-Reifen.

München - „Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto.“ So lauten die ersten Sätze des Bekennerschreibens der Aktivisten der Klimagruppe Tyre Extinguishers (Reifenlöscher). Die Schreiben klemmen sie an Windschutzscheiben von SUVs. Unter anderem in Hannover, eine der Städte in denen sie in der Nacht zu Dienstag Luft aus Reifen gelassen haben. Immer öfter versuchen Aktivisten mit unterschiedlichen Aktionen auf Umweltzerstörung aufmerksam zu machen. Für ihr Handeln landen nicht wenige in polizeilichem Gewahrsam.

Platter Reifen beim SUV - von New York bis Innsbruck

Die Aktion in Hannover war eine von 26 in 19 Städten. Das zumindest schreibt die Gruppe auf ihrer Seite. „Von New York bis Innsbruck.“ In acht Ländern hätten Mitmachende Ventile geöffnet und die Luft aus Reifen gelassen. „Von fast 900 umweltschädlichen SUVs.“ Offensichtlich die größte globale Aktion in der Geschichte gegen „kohlenstoffintensive Fahrzeuge“. Noch viele weitere Aktionen sollen folgen. In deutschen Städten gab es laut Angaben der Gruppe platte SUV-Reifen in

Berlin - Bezirk Dahlem-Dorf, Deutschland (50)

Bonn, Deutschland (9)

Essen - Stadtteil Heisingen, Deutschland (26)

Hannover - Bereich Zoo, Oststadt und List, Deutschland (25)

Die meisten luftleeren Reifen haben mit 102 KfZ offenbar Autobesitzer in Zürich am Morgen vorgefunden. In Würzburg gab es unlängst eine andere Aktion gegen umweltschädliche SUVs. Knöllchen von der Umweltsünderüberwachung.

Luft aus dem Reifen lassen - welche Gründe geben die Aktivisten an

„SUVs und Geländewagen sind eine Katastrophe für unsere Gesundheit, unsere öffentliche Sicherheit und unser Klima“, schreiben die Aktivisten. Immer größere Autos würden in Städten umherfahren. Da nach Meinung der Aktivisten Regierungen und Politiker versagt haben, vor dieser Gefahr zu schützen, würden sich sich eben selbst schützen.

Die Tyre Extinguishers sehen sich als eine Gruppe ohne Anführer. Bürger könnten selbst in ihrem lokalen Umfeld aktiv werden. Auf der Website erläutern sie, wie man Luft aus den Reifen lässt und stellen das Flugblatt zur Verfügung. In 14 Sprachen. Das sei am SUV zu hinterlassen, damit der Besitzer wisse, was passiert ist.

Ist es strafbar, Luft aus Auto-Reifen zu lassen?

Laut Polizei Hannover bestehe immer der Anfangsverdacht einer Sachbeschädigung, schreibt rtl.de. Seien die Reifen total platt, könne man von einem Vergehen sprechen. Fehle hingegen nur ein wenig Luft in den Reifen, sei die Aktion nicht strafbar. Von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr könne man nicht sprechen, denn die Aktivisten wiesen in dem Bekennerschreiben auf die Tat hin.

Wie viele SUV Neuzulassungen gab es 2022 in Deutschland

Auto-Motor-Sport.de veröffentlichte Zahlen bezüglich Neuzulassungen von SUVs in Deutschland. Demnach wurden im Juni 2022 insgesamt 92.049 Geländewagen und SUV in Deutschland erstmals zugelassen. Der Anteil der Offroader liegt damit bei den Gesamtzulassungen bei 41 Prozent. Eine Steigerung gegenüber dem Vormonat, in dem der Anteil bei 39 Prozent lag. Insgesamt kamen im ersten Halbjahr 2022 rund 484.000 neue SUVs und Geländewagen auf die Straße. Das entspricht einem Marktanteil von 39 Prozent. Damit ist mehr als jeder dritte in Deutschland neu zugelassene Pkw ein SUV oder Geländewagen. Wie viele davon tatsächlich im Gelände unterwegs sind und wie viele im Großstadtdschungel ist offen.