Priester (30) brennt mit Mädchen (18) nach Italien durch: „Betet für uns. Wir brauchen es.“

Von: Stella Henrich

Ein Priester brennt mit einer jungen Frau durch. Er ist zwölf Jahre älter als sie. Die Eltern sind besorgt, die katholische Kirche empört und will ihn entlassen.

Mobile – Als hätte die katholische Kirche nicht schon genug mit sexuellen Missbrauch von Kindern und Homosexualität in den eigenen Reihen zu tun, da rückt nun auch noch die Geschichte des 30-jährigen Alex Crow aus dem Bundesstaat Alabama ins Licht der Öffentlichkeit. Der Priester soll laut einem Bericht von oe24.at mit einer 18-jährigen Schülerin durchgebrannt sein. Die beiden befinden sich derzeit angeblich in Italien. Die Eltern der jungen Frau sind besorgt. Obwohl sie wissen, dass ihre Tochter mit dem Priester freiwillig unterwegs ist, wie der Anwalt der Familie laut dem Bericht mitteilte.

Crow ist ein gutaussehender junger Mann, der als Pfarrvikar der Corpus Christi Parish Erzdiözese in Mobile im Bundesstat Alabama (USA) diente, bevor er mit der jungen Schülerin der McGill-Toolen Catholic High School abtauchte. Die Beziehung der beiden soll schon eine Weile andauern. Der Priester unterrichtete an der Schule der jungen Frau und war dort Experte für Dämonologie und Exorzismus. An der Schule ist es strengsten untersagt, eine intime Beziehung zu Schülern zu haben.

Priester verschwindet mit 18-jähriger Schülerin nach Italien. (Symbolbild) © Mikhail Tereshchenko/imago

Priester brennt mit Schülerin durch: Keuchheitsversprechen gebrochen

Die katholische Kirche ist empört über den abtrünnigen Priester, der erst im Juni 2021 zum Priester geweiht wurde. Die Kirche plant, ihn nun wieder aus dem Amt zu entlassen. Auf ihrer Webseite heißt es dazu: „Das Büro des Sheriffs von Mobile County gab bekannt, dass der 30-jährige Crow und die junge Frau von einem Familienmitglied der jungen Frau in Italien ausfindig gemacht wurden. Es gibt keine Hinweise darauf, dass einer von beiden zu Mobile zurückgekehrt ist. [...] Erzbischof Rodi entzog Crow seine Fähigkeiten – was bedeutet, dass Crow derzeit nicht als Priester fungieren kann.“ Er darf sich demnach weder als Priester kleiden noch den Leuten sagen, dass er Priester ist.

Als die Erzdiözese erfuhr, dass Crow seine Gemeinde verlassen und das Land mit einem frischgebackenen McGill-Toolen-Absolventin verlassen hat, meldete sie dies sofort dem Bezirksstaatsanwalt von Mobile County, der daraufhin eine Untersuchung gegen den Geistlichen einleitete.

Priester mit Schülerin durchgebrannt: Abtrünniger schreibt Brief an Bekannten

Crow ist es fortan verboten, öffentlich als Priester zu wirken, er darf damit nicht predigen, Messen abhalten, keine Hochzeiten oder Beerdigungen abhalten oder Beichten abhören, es sei denn die Person ist in Lebensgefahr, heißt es auf der Gemeindeseite mobarch.org. In einem Statement auf der Website der Erzdiözese hieß es außerdem, dass der Erzbischof plane, dem abtrünnigen Kirchenmann die Priesterwürde komplett zu entziehen.

Betet für uns. Wir brauchen es.

Der Priester hingegen denkt offenbar laut RTL.de gar nicht daran, sein Amt niederzulegen. Jesus habe ihm gesagt, „er will, dass ich gehe“, schreibt der Geistliche in einem Brief an einen Bekannten. Auch die 18-Jährige solle mit ihm gehen. „Wir wissen, wie das aussieht, aber wir machen, was uns gesagt wird“, so der Wortlaut des Briefes. „Betet für uns. Wir brauchen es.“