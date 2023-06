Alarm an Schule: Polizei ermittelt wegen Notruf-Missbrauch

Teilen

Polizei steht nach mehreren Notrufen vor der Carl-von-Ossietzky-Schule in Berlin Kreuzberg. © Christophe Gateau/dpa

Am Morgen gehen an der Carl-von-Ossietzky-Schule in Berlin-Kreuzberg mehrere Notrufe ein. Das Gebäude wird geräumt. Ein Fehlalarm, stellt sich nun heraus. Die Polizei ermittelt.

Berlin - Die Notrufe an der Carl-von-Ossietzky-Schule in Berlin-Kreuzberg haben sich als Fehlalarm herausgestellt. „Es wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen eingeleitet“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen laufen gegen unbekannt. Von wo genau die Notrufe abgesetzt wurden, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen.

Wegen mehrerer Notrufe am Mittwochmorgen hatte die Polizei Durchsuchungen an der Schule veranlasst. Laut einem Notruf, der gegen 9.30 Uhr über die Nora-App bei der Polizei einging, soll eine männliche Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand am Eingang der Schule gesehen worden sein. Kurz darauf ging ein zweiter Notruf über die App ein. Zunächst waren alle Schülerinnen und Schüler aufgefordert worden, in ihren Klassenräumen zu bleiben.

Nach Angaben der Sprecherin konnte keine bewaffnete Person gefunden werden. Der Polizeieinsatz wurde um 12.50 Uhr beendet. Beobachtungen eines dpa-Reporters zufolge verließen Lehrer und Schüler gegen 13 Uhr das Schulgebäude. dpa