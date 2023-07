Münchner in Thailand zerstückelt: Frau erhielt von ihm verdächtige SMS – dann schlug sie Alarm

Von: Martina Lippl

Teilen

Gruselmord in Thailand: Deutscher Geschäftsmann zerstückelt in einer Kühltruhe in der Nähe von Pattaya (Symbolfoto) gefunden. Die thailändische Polizei sucht weiter nach Beweisen. © Fokke Baarssen/imago

Zerstückelt in einer Kühltruhe ist die Leiche von eines Deutschen in Thailand gefunden worden. Seine Frau ahnte das Schlimmste, als sie eine Nachricht per SMS erhielt.

Bangkok – Das grausame Verbrechen in Thailand war offenbar von langer Hand geplant. Drei Verdächtige sind im Zusammenhang mit der Entführung und Ermordung des Münchner Geschäftsmanns Hans Peter M. (62) bereits festgenommen worden: der Deutsche Olaf B. (52), die Deutsche Petra G. (47) und ein 27-jähriger Pakistaner, der die thailändische Staatsbürgerschaft besitzt.

Die thailändische Polizei geht jedoch davon aus, dass noch weitere an dem Mord beteiligt waren. Ein Schlüssel ist wohl die letzte SMS, die der 62-Jährige an seine Frau Pataya am 4. Juli geschickt haben soll.

Deutscher Makler auf Thailand zerstückelt: Seine Frau bekam die erste und einzige SMS von ihm – dann schlug sie Alarm

Doch die Textnachrichten machten die junge Frau sofort stutzig. M. habe ihr in ihrer fünfjährigen Beziehung noch nie eine SMS geschickt, berichtet der BBC unter Berufung auf thailändische Medien. Sie erhielt demnach eine Textnachricht, in der es hieß, er würde sie zurückrufen. Gegen 22 Uhr an diesem Abend erhielt die 24-Jährige eine weitere SMS, in der stand, er sei noch bei einem Kunden.

Diese verdächtigen SMS könnten von einem oder auch von einem oder von verschiedenen Personen geschrieben worden sein.

Deutscher in Thailand nach Treffen verschwunden – „Das war so untypisch für ihn“

Der Geschäftsmann war mit einem Kunden zu einem Treffen verabredet. Thailändischen Medien zufolge wollte Hans Peter M. eine Villa auf der Insel Koh Samui und eine Boxhalle kaufen – für umgerechnet 18,2 Millionen Euro. Von dieser Verabredung kehrte der 62-Jährige nicht mehr zurück.

Auch seine Söhne wussten sofort, dass etwas Schlimmes passiert sein musste, als er nicht mehr am Telefon auf ihre Nachrichten reagierte. „Das war so untypisch für ihn“. Die Familie meldete Hans Peter M. am 5. Juli als vermisst und startete eine Suchaktion in den sozialen Medien. Sechs Tage war der 62-Jährige vermisst. Am Montagabend entdeckte die Polizei seine zerstückelte Leiche in einem Mietshaus bei Pattaya in einer Gefriertruhe.

Thailändische Polizei – Kettensäge identifiziert

Die SMS sind ein Puzzleteil nach Beweisen im Mordfall. Inzwischen wurde die Kettensäge identifiziert, mit der die Leiche zerstückelt wurde, berichtet die thailändische Zeitung Khaosod. Auch ein graues Samsung Handy sei bei Durchsuchungen des Fundorts der Leiche gefunden worden. Die Quittung sei auf Olaf B. ausgestellt, einem der Haupttatverdächtigen.

Videos aus Überwachungskameras würden den Kauf des Handys belegen. Olaf B. gilt als Hauptverdächtiger und mutmaßlicher Drahtzieher in dem Mordfall. Wie The Pattaya News berichtet, droht dem Deutschen möglicherweise die Todesstrafe. Indes stellte Olaf B.s Anwalt das Geschehen laut thethaiger als „Versehen“ dar. (ml)